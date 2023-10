Stanotte tocca a Milan e Lazio: vietato perdere 

Stasera tocca a Milan e Lazio. Il compito più complicato è in carico ai rossoneri, impegnati a Dortmund col Borussia: fermi a quota un punto dopo il pari casalingo col Newcastle, gli uomini di Stefano Pioli non possono permettersi di perdere ma il tecnico va oltre: «Se ci va bene un pareggio? Noi andiamo sempre in campo per dare il massimo e vincere. È una partita importante, ma poi ci saranno altre quattro gare. Loro giocano un calcio offensivo e in Champions non perdono in casa da novembre 2021 ma concedono qualcosa. Abbiamo grande fiducia». L’allenatore ha pensato di trasmettere i cori dei tifosi tedeschi in curva nella rifinitura svolta a Milanello: «Un’idea nata vedendo le partite del Borussia in casa pensando all’ambiente che troveremo. Un modo per abituarci, preparando il match sia dal punto di vista tattico sia ambientale, visto che non sentiranno nemmeno la mia voce. Troveremo un’atmosfera simile a quella di Liverpool, ma siamo cresciuti in questi anni».

In Scozia la Lazio scende in campo con le scorie della Serie A. Reduce dal ko a San Siro col MIlan, gli uomini di Sarri sono fermi a 7 punti e anche nel girone di Champions hanno evitato la sconfitta nel primo turno con l’Atletico Madrid all’Olimpico solo grazie alla rete del portiere Provedel a fine recupero. Una sconfitta oggi a Glasgow col Celtic complicherebbe parecchio la possibilità di qualificarsi. E il tecnico Sarri lo sa. «Gli scozzesi sono pericolosissimi per dinamismo, rapidità e intensità», ha detto ieri, «mi hanno sorpreso dal punto di vista tecnico. Col Feyenoord meritavano molto di più. Dobbiamo fare risultato per essere competitivi fino all’ultimo. Se ci riusciamo, possiamo sperare di ottenere il passaggio del turno».

