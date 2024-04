Stanotte la marcia dei pellegrini sino a Bonaria 

Si svolge stanotte il 38° pellegrinaggio a piedi da Sinnai alla basilica cagliaritana di Bonaria. Ieri sera il primo appuntamento in paese con una piccola statua di Bonaria trasferita in processione dalla sua bellissima nicchia (all’incrocio fra le vie Roma, D’Arborea e Perra), alla parrocchia di Santa Barbara. Oggi, mercoledì, alle 18 il simulacro sarà invece accompagnato da Santa Barbara alla piazza Sant’Isidoro da dove qualche più tardi dopo partirà il pellegrinaggio.

Durante il percorso, la piccola statua sarà riportata alla sua splendida nicchia tra i canti popolari e le preghiere alla Madonna. Il tutto accadrà verso le due della notte: subito dopo, i pellegrini riprenderanno il loro cammino verso Settimo, Selargius, Monserrato, Pirri e Cagliari per raggiungere alle 8 del mattino di domani, la basilica di Bonaria .

Qui, i “viandanti della fede” saranno accolti dai padri mercedari, dall’arcivescovo do Cagliari Giuseppe Baturi e dai sindaci del territorio. Sarà un altro momento di intensa, forte commozione fra chi avrà affrontato il lungo e faticoso cammino della notte. Magari per chiedere una grazia per sé, per i propri cari e per la pace nel mondo. (r. s.)

