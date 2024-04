«Stanno sparendo tutti i murales» 

Due anni e mezzo fa era stato cancellato quello degli “Incatenati”, in piazza Matteotti, e quello, famosissimo, che riprendeva la folla straripante ai funerali di Enrico Berlinguer, dipinto davanti alla sede di via Serra, ormai del tutto sbiadito. Triste epilogo di due delle più rappresentative opere della stagione del muralismo a Serramanna, ormai quasi del tutto scomparsi. «A Serramanna delle decine di opere esistenti non è rimasto nulla», afferma Ferdinando Medda che però spera di restaurare il murale dedicato allo storico leader del Pci. «Ho avuto contatti con l’associazione culturale Enrico Berlinguer Abruzzo he si è offerta di restaurare il dipinto, ormai quasi sbiadito», spiega Ferdinando Medda, uno degli esponenti (con Antonio Ledda, Adriano Carboni, Luciano Lixi, tra gli altri) della grande stagione del muralismo che 40 anni fa ha trasformato Serramanna in un museo a cielo aperto, sulla spinta di una straordinaria stagione di militanza artistica, ideale e politica, irripetibile.

Opere cancellate

Decine di opere cancellate dal tempo e nel tempo, sacrificate sull’altare delle manutenzioni dei muri, privati o pubblici, che li ospitavano. Come è successo alla fine del 2021, con il monumentale murale intitolato “Gli Incatenati”, dipinto nel 1978 da gruppo di artisti locali sulla facciata di una casa sulla centrale piazza Matteotti, restaurata dai proprietari. «Potrebbero bastare 5 mila euro pere rifarlo», disse Antonio Ledda, uno degli autori, all’indomani dell’operazione che aveva portato all’addio all’opera più iconica e scenografica dei muralisti serramannesi. Insomma: il murale sembrava sul punto di rinascere ma a distanza di due anni e mezzo nulla è stato fatto. «Avrei tante cose da dire in merito, ma nessuno, amministratore o il proprietario della parete si sente responsabile del recupero di questa forma d'arteche in altri paesi è stata valorizzata - commenta oggi Ledda – restaurare il murale di Berlinguer? Io ho 76 anni non mi sento di salire sopra un ponteggio, farei la direzione artistica, gratuitamente. Serve l’apporto di giovan. L’interessamento dell’associazione Berlinguer dell’Abruzzo è reale, ma è sintomatico che l’apporto possa arrivare solo da fuori».

Il Comune

«Da parte nostra c’è sicuramente massima attenzione e disponibilità - interviene il sindaco Gabriele Littera – si tratta però di opere realizzate quasi esclusivamente su strutture private, per cui non possiamo essere certo noi ad agire in maniera prioritaria. Nel corso dell’ultimo anno ci sono state diverse interlocuzioni, sia per quanto riguarda il murale di Berliguer sia per quello degli Incatenati, con i soggetti interessati, gli artisti che li avevano realizzati a suo tempo e i proprietari degli spazi. Noi abbiamo ribadito la nostra disponibilità di compartecipare ai costi di ripristino».

