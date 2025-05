«Stanno censurando i cinque referendum perché hanno paura» 

Sarà la necessità di un nume tutelare per questi referendum che si avvicinano così sottotono - e quindi può far sperare benissimo la foto del segretario del Pci che saluta e sorride a Catania dopo la vittoria nel 1974, in quel voto sul divorzio che lo vide inizialmente perplesso e poi trionfante - ma il segretario di +Europa e il segretario della Cgil sarda Fausto Durante ieri si sono dati appuntamento alla Passeggiata Coperta di Cagliari, fra i pannelli della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, per dibattere di diritti del lavoro e diritti di cittadinanza. Appunto i temi dei cinque quesiti dell’8 e 9 giugno, quattro per rafforzare i diritti dei lavoratori e il quinto per dimezzare i tempi per acquisire la cittadinanza italiana. L’appuntamento arriva 24 ore dopo che Giorgia Meloni, in un’intervista alla Adnkronos, ha fatto intendere che punta a ricandidarsi alla guida del centrodestra. A Magi «in realtà più che un rilancio, dato che non vedo quali risultati possa rivendicare dal punto di vista interno o internazionale, pare un sintomo di crisi».

Il governo sembra solido.

«Ma lo sconvolgimento geopolitico determinato dall’arrivo di Trump ha fatto venire fuori tutte le contraddizioni di questa maggioranza: Tajani fa l’europeista in Europa perché a Palazzo Chigi non può, Salvini fa il sovranista spinto, millantando grandi amicizie con qualunque xenofobo, e Meloni resta a metà».

Ma l’Ue pare meloniana, a von der Leyen piace l’idea di esternalizzare i migranti.

«Von der Leyen aveva cominciato a muoversi in maniera molto spregiudicata e opportunistica già prima delle Europee, facendo concessioni alle destre sulle politiche migratorie. E questo non porterà ad avere un’Europa che funziona meglio, ma giusto a garantire a lei qualche puntello politico in più. Intanto il fatto di non avere un’Europa politica vera ci ha impedito di riformare il regolamento di Dublino».

Quanto a divisioni l’opposizione è messa pure peggio.

«Da più di un anno pongo una questione di metodo alle opposizioni. Il problema è la mancanza di un tavolo politico, le convergenze non possono essere una foto in un’occasione pubblica o un’esternazione estemporanea. Le convergenze si costruiscono politicamente: si cerca di capire se le distanze sono colmabili con la politica, e se non lo sono se ne prende atto. Ma questo lavoro non è neanche cominciato».

Già l’opposizione non è compatta, poi per protestare contro il silenzio sui referendum vi vestite da fantasmi...

«Quando nel mondo la democrazia è minacciata, il primo modo per difenderla è praticarla. E il referendum è uno dei pochi strumenti che grazie alla nostra Costituzione abbiamo ancora a disposizione per dare voce ai cittadini, direttamente e senza delega: “Questa legge così com’è ti piace o la vuoi cambiare?”. E così magari possono ritrovare il senso del voto anche quelli che non si riconoscono in un nessun partito. Ma storicamente qual è lo strumento per fregare i referendum, utilizzato dai governi di tutti i colori? L’astensione. Cioè non far sapere ai cittadini che c’è il referendum. Se noi ora fermassimo la gente per strada e chiedessimo: “Lei l’8 e il 9 giugno andrà a votare?”, ci chiederebbero: “Ma per che cosa? Ma perché, si vota?”. Non sanno neppure che c’è un referendum, e questa responsabilità è prima di tutto del servizio pubblico radiotelevisivo. La commissione di vigilanza Rai ha fatto un regolamento che è pro-astensione: l’ossessione è che il Sì non abbia 10 secondi più del No, perciò se non c’è informazione il regolamento è rispettato, capito? E infatti se c’è un confronto, per il No non si presenta nessuno e l’informazione non c’è, facile. Eppure comincio a pensare che qualcuno ha paura, perché ho visto dei sondaggi che nonostante questa mancanza di informazione danno una propensione al voto poco sotto il quaranta per cento, qualcosa si muove. Fra l’altro in questi giorni ho ritrovato i video dei due interventi di Giorgia Meloni quando era all’opposizione, nel 2016 e nel 2022, e si scagliava contro i governi dell’epoca che silenziavano i referendum e favorivano l’astensione. Beh, almeno dica: “Andate a votare”, credo che non abbia problemi a farlo per dare voce al popolo. E poi, a parte quello di metodo, c’è un problema di democrazia sollevato dal merito del referendum».

Qual è?

«La cittadinanza è un tema aperto da quando l’attuale legge è stata approvata: era il 1992 e da subito diversi governi provarono a modificarla, perché era chiaro che quella legge guardava al passato, all’Italia come Paese ancora di emigrazione e non di immigrazione. Oggi è democraticamente insostenibile avere milioni di persone che sono arrivate molto piccole in Italia o ci sono proprio nate e conoscono l’Italia come unica patria, però devono aspettare i 18 anni e avere qui una residenza continuativa per ottenere la cittadinanza. Oltre a essere ingiusto da un punto di vista democratico, significa non dare al Paese un futuro, non prendere atto della realtà sociale. Votare sì aiuterebbe a dare una risposta».

