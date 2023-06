Stanis Dessy, ecco il museo a cielo aperto 

Su il sipario sul museo a cielo aperto dedicato a Stanis Dessy, uno dei maggiori esponenti della pittura sarda del Novecento che nacque ad Arzana il 26 agosto del 1900. Il progetto è curato dalla figlia, Paola, 86 anni. Nasce da un’idea condivisa dell’amministrazione comunale, guidata da Angelo Stochino, della Pro Loco, con in testa il presidente Raffaele Sestu, e della figlia per celebrare Dessy. Sabato si è tenuto il sopralluogo alla presenza di Paola Dessy, che dal padre ha ereditato la vena artistica. Ha voluto percorrere a piedi le vie e osservare le facciate delle abitazioni, i vecchi muri in granito e cogliere così tutte le sfumature e le declinazioni del tempo per andare a individuare le mille opere che il padre, pittore e incisore, ha realizzato. La passeggiata è iniziata dalla casa natia del padre che è in fase di restauro per volontà di due giovani. L’occasione è stata propizia anche per parlare dell’intitolazione delle scuole elementari e medie a Stanis Dessy: l’amministrazione che si è detta disponibile ad avviare la pratica burocratica con il Miur. «Vedere l’artista nelle vie del centro ha regalato emozioni all’intera comunità», ha detto il sindaco. A margine del sopralluogo è stata inaugurata la struttura ricettiva Aer Sana in cui Paola Dessy ha soggiornato. (ro. se.)

