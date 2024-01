Stangata Tari sulle associazioni 

Risolto l'annoso problema per il pagamento delle bollette arretrate delle utenze (28 mila euro, di cui 10 mila già versati e la restante parte divisa in 72 rate), per la sede del coordinamento delle associazioni di via Gavorrano a Bacu Abis è arrivata un’altra batosta di non poco conto. Un’ingiunzione di pagamento relativa alla Tari 2017/2018 per ben 11,335 euro. «Il 25 gennaio abbiamo riunito l’assemblea straordinaria dei soci e abbiamo informato su quanto sta accadendo – dice il presidente del coordinamento Sandro Orrù – tutti hanno mostrato la loro indignazione e delusione nei confronti degli uffici comunali per la ricezione di tale atto».

La protesta

Nel corso dell’assemblea nessuno però ha mostrato l’intenzione di arrendersi o di far passare sottovoce quanto sta accadendo. «Hanno proposto - continua Orrù - di organizzare un sit-in di protesta per manifestare tutto il loro sdegno e la loro preoccupazione presso l’ente comunale, perché con queste ingiunzioni si mina alla base la sopravvivenza del sodalizio». I componenti del coordinamento, sempre per bocca del loro presidente, hanno voluto ricordare cosa le associazioni fanno per la frazione: «Collaboriamo con la polizia locale per la vigilanza nelle scuole elementari e medie, collaboriamo con l’amministrazione per servizi utili alla collettività come ad esempio l’ausilio per la compilazione di modulistica varia che riguarda Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Aci, offriamo servizi gratuiti rivolti a giovani e meno giovani, organizziamo mostre, sagre, eventi culturali e tanto altro ancora».

L’appello

Le associazioni auspicano un intervento della amministrazione e lanciano un appello. «Chiediamo al Comune e alle forze politiche che compongono il consiglio comunale – dice Orrù – di sospendere tali atti al fine di rivedere il regolamento Tari nella parte che riguarda le associazioni di volontariato che svolgono attività sociale». Il presidente precisa inoltre che «l’assessora al patrimonio Giorgia Meli in questi mesi si è relazionata con noi per trovare soluzioni, ma sembra che ci sia in corso un attacco a orologeria contro l’associazione». Sulla vicenda interviene anche l’esponente della Giunta Morittu. «Premesso – sottolinea – che noi abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione una pessima gestione dei locali pubblici affidati alle associazioni e ribadito con forza che i tributi vanno sempre pagati, come già fatto in passato ci muoveremo per trovare soluzioni che permettano alle associazioni di proseguire nello svolgimento delle loro preziosissime attività».

