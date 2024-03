Stangata Tari per le associazioni 

Anno nuovo spese nuove. Questo devono aver pensato le associazioni quando dalle loro cassette delle lettere è emersa una lettera dalla dicitura inequivocabile: Tari arrestrata.

La preoccupazione

Tutto ha avuto inizio in gennaio quando al “Coordinamento delle associazioni” di Bacu Abis è arrivata un’ingiunzione di pagamento per gli anni 2017-2018, per omessa denuncia, pari a a oltre 11 mila euro. Le altre associazioni cittadine avevano iniziato ad allarmarsi, chiedendosi se prima o poi l’amara sorpresa sarebbe arrivata anche a loro. A distanza di poche settimane la risposta è stata affermativa. Per Giancarlo Cancedda della “Associazione terza età” di via Lazio il colpo è stato pesante: «Al momento della firma del nuovo contratto sapevamo che avremmo dovuto pagare la Tari futura ma non si era parlato degli anni precedenti. Fermo restando che se si deve pagare è giusto pagare, avremmo preferito saperlo per tempo e non dover aspettare così tanto per gestire questa spesa aggiuntiva, per noi di poco inferiore ai mille euro». Stesso discorso per Emilio Podda dell’associazione “Centro anziani”: «Le richieste di pagamento per il 2017 e 18 di circa cinquemila euro sono state un incubo. Nei precedenti contratti il pagamento della Tari non era menzionato». Ovviamente le associazioni non si sono perse d’animo e si stanno confrontando con l’amministrazione comunale. «L’esito dell’incontro -afferma Cancedda – è da giudicare in maniera positiva e il Comune ha garantito di impegnarsi al fine di trovare soluzioni che in qualche modo ci diano una mano di aiuto». Anche le altre associazioni sono dello stesso avviso: «Il sindaco ci ha garantito che si troveranno forme per sostenerci in spese», dice Podda.

Gli aiuti

Sandro Orrù del coordinamento delle associazioni di Bacu Abis aggiunge «Noi abbiamo già pagato quanto richiesto e usufruendo delle decurtazioni dovute al pagamento entro 60 giorni, la cifra è stata di circa 8 mila euro. Le nostre casse ora sono vuote. Nei giorni scorsi siamo stati ascoltati dalla quarta commissione consiliare e abbiamo chiesto che si rimetta mano al regolamento. Il sindaco e l’assessora Giorgia Meli si stanno adoperando per trovare una soluzione a questo annoso problema». Il primo cittadino sottolinea che si «riconosce il lavoro meritorio dei sodalizi della città ma che il pagamento della Tari è dovuta in rispetto alle norme di legge. L’azione dell’amministrazione sarà indirizzata, così come emerso anche da dibattiti e mozioni approvate in Consiglio, a creare opportunità di valorizzazione delle diverse attività sociali».

