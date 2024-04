Stangata Tari per famiglie e aziende 

Una mazzata per le famiglie sangavinesi e per le attività produttive. Così l’ultimo consiglio comunale ha approvato con i voti della maggioranza (si sono astenuti i consiglieri Stefano Altea, Antonella Matzeu e Nicola Orrù) le nuove tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, il cui aumento oscillerà tra il 25 e il 30 per cento.

Il sindaco

Il sindaco Carlo Tomasi espone la problematica numeri alla mano: «Quest’anno il forte aumento è legato al conferimento nelle piattaforme che si è fatto sentire. I rincari non sono coperti, come gli altri anni dai contributi Conai e dalla premialità, che permettevano tutti gli anni di attenuare questi aumenti e nel 2023 era stata destinata la cifra di 90mila euro. Le tariffe vanno approvate con la copertura integrale dei costi dei rifiuti che nel 2023 ammontava a 832mila e 6 euro mentre ora il costo è salito a un milione e 63mila e 451 euro. Il 71 per cento sarà pagato dalle utenze domestiche e il 20 per cento da quelle non domestiche: ci sono maggiori costi per 231mila 444,70 euro. Da un confronto si registra un aumento con percentuali medie che si aggirano dal 25 al 30 per cento». Così chi ha una casa di 100 metri quadri nel 2023 pagava 85,02 euro mentre nel 2024 il costo è di 112,39 euro. Un uso domestico con 3 componenti di 100 metri quadri passa da 206,29 euro a 257,92 euro con un percentuale del 25 per cento. Un uso domestico con 6 componenti e 100 metri quadrati passa da 359,68 a 438,45 euro con il 21,90 di aumento (78 euro in più).

I rincari

L’assessore al piano dei rifiuti Libero Lai spiega il perché dei rincari: «Quando ci sono degli aumenti si crea un disagio perché un esborso di denaro non è mai accolto bene. Una parte della tariffa è generata dalla parte fissa che deve coprire i costi della raccolta e dello smaltimento mentre la parte variabile dipende dal numero dei componenti. Quando ci sarà la nuova tariffa puntuale la parte variabile dei costi sarà legata non non al nucleo familiare ma al numero di rifiuto secco e umido che viene prodotto. Purtroppo i costi dello smaltimento dei rifiuti sono aumentati perché le piattaforme di incenerimento sono ferme da circa un anno e i rifiuti devono andare a discarica perché il Tecnocasic ha chiuso la piattaforma. Quello che abbiamo potuto fare come amministrazione è mettere a disposizione circa 300mila euro che saranno spalmati in tre anni tra contributo Conai e premialità. Il contributo Conai potevamo utilizzarlo per servizi legati all’igiene urbana, ma abbiamo deciso di andare incontro ai cittadini mettendo a disposizione questa cifra».

Le polemiche

La decisione ha provocato le critiche da parte dell’opposizione. Il consigliere del gruppo misto Stefano Altea sottolinea che «Insieme all’aumento dell’irpef del 35 per cento, quello della Tari del 28 per cento rappresenta un’eredità pesante che questa maggioranza sta lasciando ai sangavinesi per il 2024. A fronte di un servizio di raccolta che presenta molte criticità, un aumento così pesante metterà in forte difficoltà le famiglie, il commercio e le attività produttive locali. È necessario un forte cambiamento della politica locale che punti sullo sviluppo e la crescita del paese e delle sue attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA