Stangata Tari, infuria la protesta 

Preannunciata, temuta, arrivata. Con annessa stangatina. Che assume i contorni della stangata se si considera l’escalation degli ultimi 3-4 anni: la nuova bolletta Tari da mercoledì sta facendo capolino nella cassetta delle poste di 14.000 contribuenti di Carbonia, molti dei quali non giustificano i rincari se raffrontati alle difficoltà del servizio della nettezza urbana.

I rincari

La bolletta è più pesante rispetto alla scorsa. Per una famiglia media di 3 persone in un alloggio di una novantina di metri quadrati la cartella è passata da 362 a 402 euro. Alle stesse condizioni, un passo indietro e la Tari nel 2020 era di 321 euro: in questo caso il raffronto è di circa il 30 per cento in quattro anni.

Da giorni, il telefono dell’Adiconsum del Sulcis Iglesiente scotta: «Marea di telefonate di persone furibonde sia perché 40-50 euro in più cominciano a non essere trascurabili – spiega il segretario Giancarlo Cancedda – sia perché il servizio non appare in linea con gli aumenti che paiono inevitabili: e poi tanti utenti che beneficeranno degli sgravi di 200 mila euro previsti dal Comune per le famiglie bisognose attendono direttive che ad oggi non ci sono sui pagamenti: il bando scade il 26 settembre».

Le proteste

La lettura degli importi sta suscitando le proteste di chi abbina i costi al servizio: «In base a cosa - si domanda Federica Balia, che si è vista un aumento di 50 euro - è aumentata così tanto la Tari? Città sporca, niente buste, bidoni che talora vengono lasciati a metà, o rotti». Quaranta euro di rincaro anche per Daniele Garau: «Le carenze soprattutto d’estate con diversi ritiri saltati di due settimane: capiamo la carenza di personale, le difficoltà e l’abnegazione di chi è al lavoro ma anche alla luce di ciò questi aumenti sono intollerabili». In tanti si affidano ai social per manifestare il disappunto e segnalare anomalie. Giorgio Diana ne rivela una: «Da anni la consegna delle buste scivola sempre di qualche mese: ma non è che così facendo si arriva a risparmiare la fornitura di buste di un anno?». Soffrono anche i commercianti. Tanino Proietto, storico negozio di elettrodomestici, ha ricevuto un costo salato: «Oltre 100 euro in più rispetto al 2023 per una produzione di rifiuti molto limitata e cespugli alti davanti al negozio». Stangata anche per Carla Mura, pensionata, via Piolanas: «Circa 30 euro in più sono molti perché ne avevo pagato 10 in più l’anno scorso: qui la spazzatrice non la vediamo quasi mai e quando passa è inutile perché le vetture sono parcheggiate in strada: ma era così difficile stabilire un giorno e consentire per poche ore alle auto di sostare sul largo marciapiede?». Gli aumenti il Comune li aveva annunciati durante le riunioni per presentare l’agognato nuovo appalto promesso da anni (intanto proroga sino a dicembre): «La crisi dell’economia, i rincari generali dei costi di smaltimenti e dell’energia – dice il sindaco Pietro Morittu - sono all’origine dei rincari che riguarda tutti i Comuni e, infatti, come Anci chiediamo un sostegno».

