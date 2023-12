Stangata Tari: aumento del 22 per cento 

È polemica in Consiglio comunale a San Gavino sull’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 che prevede un aumento dei costi per la Tari, che passa dagli 849mila e 121 euro del 2023 al milione 86mila e 61 euro del 2024 con una differenza di 236mila e 940 euro che dovrà essere pagata dai sangavinesi. Denuncia il consigliere Stefano Altea: «La voce della Tari è molto preoccupante con un rincaro del 22 per cento per le tasche dei cittadini che si aggiunge all’aumento dell’Irpef del 30 per cento. Questi costi peseranno sulle famiglie e le attività produttive. È vero che il Comune fino al 30 aprile non è tenuto ad approvare le nuove tariffe Tari, ma il bilancio documenta che dovremo chiedere ai cittadini un esborso significativo».

La replica

Ma per Il sindaco Carlo Tomasi la scelta è quasi obbligata: «Questi importi dono dovuti agli aumenti del costo per il conferimento dei rifiuti che non riguardano solo San Gavino ma tutti i centri dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano. Il costo è lievitato e il servizio a domanda individuale deve essere per legge coperto dal cittadino. Lo scorso anno abbiamo avuto una copertura dei costi con le premialità legate alla raccolta differenziata. Ora abbiamo tempo fino al 30 aprile per dare all’Arera le nuove tariffe. L’aumento del conferimento nell’appalto non era previsto e va comunque coperto dai cittadini. Succede la stessa cosa per l’energia elettrica: il Comune farà la sua parte».

I conferimenti

Ma per il consigliere Altea si potevano fare scelte diverse: «Nel 2024 ci saranno 430mila euro di tasse in più da far pagare ai cittadini mentre abbiamo speso un milione per la vecchia stazione, avremmo potuto trovare i soldi in altri capitoli di bilancio: lo staff del sindaco costerà 17mila euro per altri sei mesi». Il paradosso è che i servizi legati alla raccolta dei rifiuti saranno diminuiti: «Aumentano i costi – sottolinea Antonella Matzeu – ma ci sarà una riduzione dei conferimenti, per esempio della plastica»». L’assessore Libero Lai spiega: «Il costo dell’umido diminuirà con il conferimento al Cisa di Serramanna e poi ci sono le quote legate ai conferimenti extra per manifestazioni importanti e per i cestini in strada». Così la maggioranza ha votato compatta a favore del bilancio mentre si sono astenuti i consiglieri del gruppo misto Stefano Altea e Nicola Orrù e quelli della minoranza Antonella Matzeu e Angela Canargiu: «Questo bilancio – spiega quest’ultima – è stato portato nei termini, ma presenta delle criticità che mi auguro vengano risolte in modo da evitare aggravi nei confronti dei cittadini».

