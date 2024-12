Stangata sui servizi cimiteriali: il rincaro è del 30 per cento 

Qualcuno, scherzosamente, afferma che mai come ora l’aggettivo “caro” sia quello che più si addice alla parola “estinto”. Altri, meno inclini all’ironia, sfogano la loro rabbia contro un sistema fiscale che non guarda in faccia a nessuno. Fa discutere, e non poco, la decisione del Comune di Dolianova di rivedere verso l’alto tutte le tariffe per i servizi cimiteriali.

“Una necessità dovuta a un incremento dei costi per la costruzione dei loculi”, si legge nella delibera della Giunta comunale con la quale si approvano le nuove tariffe. Fatto sta che a partire dal prossimo anno anche morire costerà di più. Qualche esempio: la concessione di un loculo per 50 anni passa da 547 a 740 euro. Per la concessione di 99 anni si pagheranno 1.400 euro contro gli attuali 1.098. Stessa cifra per chi vuole prenotarlo prima di lasciare la vita terrena. Un incremento di circa il 30 per cento a cui si aggiungono costi ulteriori. Dal 1° gennaio si pagheranno tutti gli altri servizi cimiteriali: tumulazioni, deposito del feretro in camera mortuaria e guardiania, estumulazioni ed esumazioni, fino alla dispersione delle ceneri in un’area apposita del cimitero. Tutti costi che andranno completamente a carico degli utenti.

Restano invariate invece le tariffe relative agli altri servizi a domanda individuale (asilo nido, scuolabus, servizio di preaccoglienza scolastica e doposcuola, impianti sportivi). I costi saranno quelli dello scorso anno con le detrazioni previste in base al reddito Isee.