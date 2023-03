Stangata Rc Auto, compagnie nel mirino 

L’Ania (l’associazione che rappresenta le compagnie) non ha avuto dubbi: la maggiorazione delle tariffe deriva non soltanto dall’aumento dei sinistri, ma anche dai rincari subiti dai pezzi di ricambio, senza contare che dallo scorso giugno il Ministero dello Sviluppo Economico ha aumentato i valori per il calcolo dei danni fisici.

Il caso Sardegna è simbolico: il parco macchine regionale è infatti scarso, complice la scarsa densità abitativa e il tessuto produttivo isolano ridotto rispetto alle grandi regioni più popolose e industriali, ma questo non ha impedito alle compagnie di aggiustare al rialzo i costi di oltre il 14%. Nel febbraio del 2022 il costo medio per ogni contratto stipulato in Sardegna era di 385,52 euro annui, passato un anno dopo a 440,86 euro.

Uno scaricabarile che alla fine, come sempre, ricade inevitabilmente sulle tasche degli automobilisti. L’incremento vertiginoso delle polizze Rc auto registrato nell’ultimo anno non ha trovato per ora un responsabile dichiarato unanimemente: da un lato le compagnie assicurative danno infatti la colpa alla ripresa degli incidenti stradali dopo lo stallo post pandemia e, soprattutto, ai rincari imposti dalle officine meccaniche vittime dell’inflazione; dall’altro le associazioni dei consumatori che ritengono i rincari delle tariffe ingiustificabili, visto che hanno di gran lunga superato l’aumento dei prezzi al consumo.

Tariffe regionali

Proteste

Tuttavia le associazioni in difesa dei consumatori non ci stanno: «Avevamo intravisto aumenti in arrivo per le tariffe Rc Auto e purtroppo i nostri presagi si sono avverati, con le compagnie di assicurazioni che hanno mantenuto la parola e hanno applicato rincari ai propri clienti», dice Furio Truzzi, presidente Assoutenti. «Già lo scorso dicembre avevamo previsto un progressivo incremento delle tariffe Rc auto nel corso del 2023, anche a seguito delle dichiarazioni dell’Ania che aveva paventato aggiornamenti dei prezzi come effetto dell’inflazione».

Per il presidente di Assoutenti «rincari così elevati appaiono del tutto ingiustificati e non rispondenti alle dinamiche di mercato, anche in relazione alle forti differenze territoriali con la Lombardia che sfiora il 20% di aumento annuo».

