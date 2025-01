Stangata per gli ormeggi: inviati gli avvisi di pagamento 

Stangata per gli ormeggi del canale di Porto Pino per i pescatori della marineria di Sant’Anna Arresi. Il Comune sta inviando gli avvisi per comunicare le tarife stabilite per il 2022, in base alla graduatoria di assegnazione degli spazi. «Abbiamo ricevuto la comunicazione da parte del Comune – afferma Laura Seu, della cooperativa Shardana – personalmente non sono ancora andata a ritirare la mia, nel frattempo spero di ricevere delle delucidazioni nell’incontro previsto tra pescatori e amministrazione comunale». Anche i pescatori della Coop Sant’Anna hanno ricevuto la comunicazione, come fa sapere il presidente Sandro Uccheddu: «Abbiamo ricevuto la comunicazione, ma se devo pagare qualcosa, devo capire in base a cosa devo pagare visto che nel canale non abbiamo nessun servizio, siamo da sempre senza illuminazione pubblica, acqua e corrente e il servizio di guardiania. Non sono contrario a pagare, ma vogliamo sapere in base a che cosa». Sulla stessa linea anche Romeo Puddu pescatore: «La situazione è un po ingarbugliata, ora ci stanno chiedendo di pagare per il 2022, a me è arrivata una richiesta di poco meno di 950 euro, da pagare entro 30 giorni».

«Come responsabile della Coop. Pesca Ambiente e Territorio – dice Loris Bacchis – la situazione non è delle migliori per attivare delle richieste».

