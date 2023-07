Stangata in arrivo per i diportisti  

Potrebbero lievitare in modo inverosimile le tariffe per poter ormeggiare la barca nei porticcioli di Sant’Antioco e Calasetta. La Gest.por.tur. che ha impugnato il nuovo tariffario davanti al Tar della Sardegna si è vista bocciare il ricorso e suona le trombe per lanciare l’allarme. «Oggi paghiamo dai 18 ai 20 mila euro l’anno per la tassa sui rifiuti - dice l’amministratore Riccardo Manservigi - una struttura come la nostra, rapportando il volume attuale al nuovo tariffario, andrebbe a pagare 120 mila euro. Stando così le cose, il nostro porticciolo e quello di Sant’Antioco sarebbero fuori mercato».

I timori

Con i prezzi quintuplicat i sarebbe inevitabile la concorrenza delle strutture dei Comuni vicini. «Del volume di lavoro creato dal porticciolo - continua Manservigi - ne beneficiano anche bar e ristoranti che perderebbero molti clienti. È chiaro che il nuovo tariffario approvato per la gara messa in atto dal Comune di Sant’Antioco delegato dalla Regione e con competenza anche per l’area portuale di Calasetta, è a parer nostro non attuabile». Ed è proprio alle due amministrazioni comunali che fa appello il gestore del porticciolo turistico di Calasetta, chiedendo il loro interessamento affinché vengano salvati posti barca e posti di lavoro. In discussione, oltre all’economia di un settore importante dell’isola, c’è anche l’impostazione della tassa sui rifiuti prodotti da chi va per mare. Su questa tipologia di rifiuto che si è incentrata l’attenzione di questo piano voluto dalla Regione e delegato al comune di Sant’Antioco. «Questa sentenza non modifica nulla - dice il sindaco di Sant’Antioco - il piano è vecchio e pertanto, la Regione si dovrà adoperare per adeguarlo alla situazione attuale. Vedremo più avanti, intanto tornerò alla carica per chiedere la modifica, quello del 2014 non è applicabile alla data odierna, deve essere aggiornato. Noi staremo accanto agli uffici per il rispetto del principio di chi inquina paga». La procedura

Nonostante la sentenza quindi non cambia nulla nell’immediato. Nell’interpretazione della procedura in atto, la precisa volontà di bypassare i gestori delle due principali strutture ma più in generale di tutti gli approdi dell’isola, pori compresi, per andare a tassare direttamente le imbarcazioni. Tra le righe si legge la predisposizione di un ruolo con i nomi di chi va per mare la cui predisposizione sembra spettare a chi si è aggiudicato l’appalto, ovvero la Cosir. Intanto, il gestore del porticciolo di Calasetta non esclude di poter ricorrere in appello, naturalmente spera prima di poter ottenere la giusta attenzione dalle due amministrazioni che in prima istanza non si sono costituite contro il ricorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA