Stangata di Pasqua sui non residenti I voli costeranno fino a 600 euro  

E ad Alghero? Stessa musica. Sul collegamento con Roma Fiumicino gestito da AeroItalia un volo andata e ritorno costa 529 euro. La compagnia low cost tricolore, esordiente sulla continuità territoriale, chiede addirittura 48 euro aggiuntivi per la tariffa “classic” che dà diritto all’imbarco di un bagaglio da stiva (da 23 chili) oltre alla prenotazione del posto e alla possibilità di cambiare le date di partenza senza penali. Cioè tutte quelle garanzie riservate ai passeggeri residenti in Sardegna dal bando regionale.

I biglietti più cari sono sulla tratta Roma-Olbia: per viaggiare durante le festività servono 676 euro con Volotea e 495 euro con AeroItalia (andata e ritorno), circa quattro volte quello che pagano i residenti nell’Isola. Ma non si tratta di un’eccezione. Tutte le compagnie hanno ritoccato verso l’alto i prezzi per un posto a bordo dei propri aerei. Anche Ita Airways, che gestisce le rotte in continuità territoriale nello scalo di Cagliari, non fa eccezione: un biglietto per i voli in arrivo da Milano costa 474 euro, mentre da Fiumicino sono 459 euro. Prezzi che se applicati a una famiglia diventano proibitivi: solo per gli spostamenti di quattro persone servono più o meno duemila euro.

Se la destagionalizzazione non decolla forse la colpa è anche delle compagnie aeree: per raggiungere l’Isola durante le vacanze di Pasqua possono servire più 600 euro se non si ha diritto alla tariffa agevolata dedicata ai residenti. Il ponte di aprile è ancora lontano ma le tariffe sono già alle stelle. Turisti e emigrati sardi che hanno intenzione di trascorrere qualche giorno in Sardegna dovranno preparasi a pagare cifre viste solo nei giorni più caldi di agosto.

Lo scenario

Negli altri scali

La corsa al rialzo riguarda anche le altre rotte. Negli stessi giorni Ryanair chiede 341 euro per volare tra Bergamo e Cagliari, e poco meno (330) sulla rotta tra Bologna e il capoluogo. Infine il collegamento EasyJet Malpensa-Cagliari: 310 euro.

I traghetti

Chi pensa di poter risparmiare qualcosa viaggiando in nave si sbaglia. Anche in questo caso bisogna essere disposti a pagare. E tanto. Sulla rotta Genova-Porto Torres di Tirrenia un biglietto per quattro persone – due adulti e due bambini – con cabina e auto al seguito costa 858 euro.

Più economica la rotta Civitavecchia-Cagliari di Grimaldi: il viaggio costa 458 euro. Serve poco di più (524 euro) per imbarcarsi sulla Livorno-Olbia di Moby a ridosso delle vacanze di Pasqua (partenza venerdì 8 e ritorno martedì 12 aprile). Sulla linea Livorno-Golfo Aranci di Sardiniaferries la stessa famiglia paga 398 euro.

Gli hotel

E così nonostante un’esplosione anticipata della primavera, le feste del 9 e 10 aprile non segneranno l’avvio della stagione in Sardegna. Forse anche a causa dei prezzi dei trasporti, decisamente superiori a quelli degli scorsi anni, pochissimi gli alberghi stagionali hanno deciso di aprire. Sulla scelta ha inciso la Pasqua “bassa”, all’inizio di aprile. Le poche strutture che avvieranno le attività nelle prossime settimane punteranno sul mare e sui percorsi benessere. Le previsioni sugli arrivi turistici non sono entusiasmanti. Il movimento maggiore, riguarderà i sardi, che si sposeranno da casa.

Nelle città

Le statistiche alberghiere saranno mosse soprattutto dalle città – dove ci sono le strutture funzionanti tutto l’anno – e da qualche località dell’interno. Insomma, la Pasqua 2023 sarà a beneficio di Cagliari, Alghero e Olbia, dove si lavora sull’accoglienza per 365 giorni all’anno. La stagione turistica vera e propria inizierà a maggio, quando apriranno tutti gli altri hotel.

Gli addetti del settore pronosticano un’altra annata a livello del 2019. Anche se rispetto al passato la permanenza media dei turisti si sta riducendo: si sceglie di fare meno giorni di vacanza e di farne più spesso.

