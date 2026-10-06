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Serie D.
07 ottobre 2026 alle 00:51

Stangata del giudice sul Budoni:  Gomez squalificato per 4 turni 

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Stangata per il Budoni. Ousman Gomez, espulso nella gara persa 5-1 in casa contro il Monastir, è stato squalificato per quattro giornate dal giudice sportivo per aver rivolto un'espressione offensiva all'arbitro.

Fuori a lungo

L'attaccante gallurese salterà così la trasferta con la Paganese, la sfida casalinga con l'Albalonga, il derby sul campo dell'Ossese e il match interno con il Certosa Vigor Campagnano: potrà tornare in campo l'8 novembre a Città di Anagni. Nessuna squalifica per le altre sarde.

Gli altri stop

Nel resto del girone quattro giornate anche a Cristiano Ingretolli dell'Albalonga e a Massimo Agovino della Gelbison, mentre si fermeranno per un turno Raffaele Novelli della Paganese e Pasquale Schiattarella della Sarnese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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