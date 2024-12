Stangata a Santa Suja: l’esproprio illegittimo vale 5 milioni e mezzo 

Inviato

San Sperate. Cinque milioni e 440mila euro di risarcimento, più 64.424 euro di spese legali, più le spese per la perizia del consulente tecnico d’ufficio: per il Comune di San Sperate è una mazzata non inattesa ma pesante, la sentenza di condanna pronunciata la settimana scorsa dalla II sezione civile del Tribunale di Cagliari per l’esproprio illegittimo dei terreni dove negli anni ‘90 fu realizzato il centro sportivo di Santa Suja. E potrebbe non essere ancora l’ultima tappa di una vicenda giudiziaria cominciata 34 anni fa: oggi il sindaco Fabrizio Madeddu incontrerà il legale che assiste l’ente, l’avvocata Matilde Mura, per decidere il da farsi. «L’orientamento – anticipa il primo cittadino – è di fare ricorso». L’alternativa sarebbe pagare quanto stabilito dal Ctu, il consulente tecnico del tribunale. Da più di dieci anni le varie amministrazioni comunali stanno accantonando fondi. «Abbiamo da parte tre milioni – conferma il sindaco – ma l’esborso sarebbe impegnativo. Non dico che arriveremmo a tagliare servizi ma certo dovremmo fare sacrifici e saremmo limitati nell’azione amministrativa. Quando mi sono candidato, sapevo che c’era questo rischio». Nessun commento da parte degli espropriati, Alberto e Maria Caterina Serra, padre e figlia. Nel 1997 il Comune, sindaco Igino Casti, aveva versato ai Serra poco meno di 722 milioni di lire: «Sono persone molto riservate», spiega l’avvocato Carlo Tack, che li ha assistiti nella parte più recente della contesa. La loro richiesta era di 8 milioni di euro.

Campi e piscina

Ed eccolo, il centro sportivo Santa Suja: il Comune ha pronti progetti e finanziamenti per rilanciarlo ma a oggi consiste di un campo da calcio sconnesso, con le righe non tracciate, circondato da una pista d’atletica che è un attentato alle caviglie dei ragazzi della “Quattro Mori”, dell’Atletica San Sperate e dell’Isola Run), un campo da calcetto e uno da tennis (questi in buone condizioni e affittabili a ore), un chiosco e la piscina coperta, oggetto di un project financing abortito («Stiamo facendo lo stato di consistenza per fare il nuovo bando», dice Madeddu). Un tempo qui era tutta zona agricola: anche i cinque ettari della famiglia Serra, su cui il Comune incentrò il progetto nel 1987. Col paese circondato da terreni privati, non c’era alternativa all’esproprio per fini di pubblica utilità: «L’obiettivo – ricorda Amalia Schirru, allora assessora – era dare un servizio alla collettività, e lo abbiamo dato. Quando ho lasciato la carica di sindaco nel 1986 avevo già concluso sei accordi bonari di esproprio per realizzare opere pubbliche: scuola materna, asilo nido, due piani di edilizia economica popolare, piano artigianale, strade e piazze». Un altro ex sindaco, Enrico Collu: «All’epoca i risarcimenti erano inferiori ai prezzi di mercato. Poi una sentenza ha stabilito che questa pratica era illegittima, e sono iniziate le cause contro i Comuni».

Le tappe

L’occupazione d’urgenza risale al 1989 per l’area dei campi e al ‘90 per i parcheggi, sindaco Adriano Casti. La realizzazione del centro, inaugurato dal sindaco Gesuino Mattana, fece scattare l’acquisto automatico e il cambio di classificazione dei terreni: da agricoli a servizi. Su questo, da allora, espropriati e Comune hanno battagliato nelle aule giudiziarie: ai fini del risarcimento i terreni andavano considerati agricoli o adibiti a servizi? Agricoli, stabilì il tribunale nel 2008. I Serra impugnarono, e la Corte d’appello nel ‘13 ribaltò il giudizio: servizi. Stavolta, sindaco Enrico Collu, fu il Comune a impugnare. Ricorso accolto: agricoli. La Corte d’appello, nel ‘21, rinvia al giudice di primo grado la quantificazione del risarcimento. Incarico a un consulente (l’ingegner Fausto Mistretta) che basandosi sul valore dei terreni nel ‘92, desunti dagli atti notarili di compravendita dell’epoca a San Sperate, arriva alla “valutazione intermedia” di 30 euro a metro quadro con riduzione del 10 per cento “in considerazione della grande estensione dei terreni”. Quindi: 27 euro al metro quadro.

I rilievi del giudice

La sentenza è del 27 novembre scorso. Il Comune non viene solo condannato ma anche bacchettato dal giudice Paolo Corso perché «non ha prodotto alcuna diversa stima da sottoporre all’attenzione del Ctu, limitandosi a riproporre questioni già esaminate dal perito» e perché, «nonostante gli esiti della pronuncia nel merito e la favorevole proposta transattiva, ha insistito nelle originarie posizioni, rendendo necessario lo svolgimento di inutile attività processuale». La maggioranza non ci sta: «Siamo orientati a opporci alla sentenza – conferma il sindaco – sia per la quantificazione del risarcimento sia per i contenuti. Non c’è stata una proposta transattiva (gli attori hanno rifiutato ogni ipotesi di conciliazione) né una pronuncia nel merito».

