Standing ovation per 98 vini sardi 

C’è una sola guida in Italia che davanti ai super campioni pratica, con sincera umiltà, il massimo gesto che un giudice enologico possa fare: un inchino alla perfezione. Maurizio Valeriani, giornalista direttore della testata enologica web Vinodabere.it è il curatore con Antonio Paolini della Guida online ai migliori vini della Sardegna. Su 305 vini recensiti per l’edizione 2026 i premiati con la Standing ovation sono 98, praticamente uno su tre. Con tre campionissimi che hanno raggiunto il massimo dei voti 100/100, «l’inchino alla perfezione (o quel che più umanamente le assomiglia) che la testata giornalistica Vinodabere (www.vinodabere.it) non vuol negare per chi la centra nel momento dell’assaggio», spiegano i curatori della guida.

I big

Subito i nomi dei fuoriclasse, i vini che hanno fatto commuovere i giudici degustatori: ai vertici si piazzano due Vermentini, il Ruinas del Fondatore 2022 di Depperu («un recidivo della qualità top»), il Gallura Superiore Campianatu 2023 di Tenute Campianatu; e un Cannonau di Sardegna, il Perdas Longas 2023 del pur titolatissimo Francesco Cadinu. «Il tutto su un plafond di etichette testate di poco superiore alle 700 unità». Cento in meno all’assaggio rispetto allo scorso anno. «Ma c’è una ragione. È dovuta sia alla difficoltà di un’annata, la 2023, che ha toccato in modo particolare i rossi (e in modo speciale la Barbagia), ma anche alla accresciuta maturità dei produttori. Che hanno fatto i conti a dovere con la necessità di impiegare solo le uve migliori e hanno proporzionalmente ridotto, per un anno, la gamma di etichette». Nonostante tutto «i 2023 assaggiati sono risultati estremamente convincenti (sono, del resto, due dei tre 100/100); con molti vini definibili “base” che, rinunciando a Riserve e/o Ghiradas, hanno centrato esiti, classe e sensazioni di tutto rispetto».

Territori e classifiche

«La Gallura – puntualizzano Valeriani e Paolini – ribadisce e rafforza la sua vocazione per il Vermentino (17 Standing ovation su 35 in Guida) e dimostra di aver trovato anche una via d'interpretazione molto territoriale per il Cannonau (4 Standing ovation su 10). Successo per il Vermentino anche in Romangia (4 Standing ovation) e nel Coros (3 massimi allori). Pioggia di premi per Mamoiada (12 su 21 Cannonau) che attraverso la scelta di farsi comunità vinicola compie ogni anno passi in avanti col suo Cannonau di montagna e con la sempre più sorprendente Granazza. Molto bene Orgosolo (3 su 4 i premiati con Standing ovation) e Oliena (5 su 9) che vede una sorta di rinascita del Nepente, emendato sempre di più da vecchie rusticità». La bandiera del Sud Sardegna resta il Carignano, 7 Standing ovation su 14. «Si copre di gloria anche Mandrolisai (7 premiati su 14) – riprendono i due – Mentre gli assaggi dei vini ossidativi (Vernaccia di Oristano e Malvasia di Bosa) e dolci dimostrano ancora una volta la grande distanza tra l'elevatissima qualità e le difficoltà commerciali di queste tipologie di prodotti. Che meritano di guadagnarsi paladini e apostoli tra chi ne comprende il valore» concludono Valeriani e Paolini.

