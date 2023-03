Stand up comedy, c’è Laura Formenti «Ma quanto sono bravi i comici sardi?» 

La sua comicità è un concentrato di sagacia, senso della battuta innato e vis polemica: Laura Formenti sarà oggi al Teatro degli Intrepidi Monelli di Sergio Piano in viale Sant’Avendrace a Cagliari alle 21, con il suo spettacolo “Tranquilli poi vi spiego”. Una delle principali esponenti della stand up comedy nostrana in quello che rappresenta il tempio della stand up nell’Isola dove numerosi artisti hanno mosso i primi passi. «Tornare in Sardegna è sempre un piacere», racconta la Formenti che vanta partecipazioni di spicco in contesti come “Italia’s Got Talent”, “Le Iene” e “Colorado”. «Fui invitata per la prima volta nel 2017 e poi nel 2018 per al “Family Festival”, occasione in cui mi esibì al Jazzino, mentre nel 2019 fu la volta del Teatro Massimo». A proposito di stand up comedy, la Formenti spende parole lusinghiere anche per i giovani artisti isolani che negli anni si sono ritagliati un ruolo di rilievo. «Seguo con piacere Alessandro Cappai e Valeria Pusceddu, così come Aurelio Sechi: tutti loro hanno un’ottima capacità di stare sul palco e di elaborare contenuti validi». E se di contenuti si parla di certo non mancano in “Tranquilli poi vi spiego” dove il piglio pungente e raffinato della Formenti non lascerà scampo a bugie e tabù. «Tra le due cose direi che sono molto peggio i tabù», sorride. «Le bugie perlomeno possono avere anche un risvolto positivo, i tabù spesso sono granitici».

