Stand, salute e sfilate per il Microcitemico 

Tre giorni di conferenze, esposizioni e sfilate di moda alla Passeggiata coperta del Bastione con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Casa d'accoglienza e l'ospedale Microcitemico. L’iniziativa benefica “Arti e mestieri per la solidarietà” - organizzata dai Lions Cagliari – si svolgerà da venerdì a domenica ed è stata annunciata ieri, nella sala del Retablo di palazzo Bacaredda, alla presenza del presidente del consiglio comunale Edoardo Tocco e dell’assessora alla cultura Maria Dolores Picciau.

Durante l’evento verranno abbracciati vari temi, dalla salvaguardia delle api e delle biodiversità alla salute, con conferenze sulla prevenzione del diabete e patologie oculari, fino alla moda attraverso sfilate mirate alla valorizzazione e promozione degli stilisti sardi. «Inoltre per tutta la durata dell’evento saranno presenti 40 postazioni per gli espositori che rappresenteranno arti e mestieri del nostro territorio – ha spiegato Gabriele Asunis presidente zona A dei Lions – bisogna unire le persone affinché partecipino attivamente ad aiutare tutti quanti, perché insieme possiamo fare la differenza». Tocco ha rimarcato questo importante concetto: «Il Comune condivide con molta soddisfazione questo progetto che coniuga solidarietà e cultura». Oltre a questa iniziativa, il 16 dicembre presso la sala congressi del seminario arcivescovile si terrà l’asta benefica per il restauro dell’organo della Chiesa di Sant’Anna a conclusione dell’evento “L’arte per l’arte”.

RIPRODUZIONE RISERVATA