Stand presenti in cinque fiere internazionali 

L’associazione turistica di Quartu non si ferma e per l’anno in corso ha in mente un’altra serie di progetti e tappe in diverse fiere all’estero per portare i turisti in città.

Nei giorni scorsi all’ex Convento dei cappuccini in via Brigata Sassari il presidente Roberto Matta ha illustrato i programmi. Si parte con la partecipazione a 5 fiere del turismo internazionali (Fespo Zurigo, Bit Milano, ITB Berlino, Vienna e WTM Londra). Si prosegue poi a giugno con il ritorno di Itacà il festival del turismo etico sostenibile. Intanto proseguirà anche il mercatino dell’artigianato, hobbisti e vintage in piazza IV Novembre, con prossimo appuntamento fissato per domenica 2 febbraio.«Siamo molto soddisfatti anche del nostro portale turistico» ha detto Matta, «che nel 2024 ha visto 130 mila visitatori. L’obiettivo è portare sempre più turisti in città facendo conoscere Quartu quanto più possibile».

