Stand, hobbisti e prodotti tipici “Weekend al Corso” saluta l’estate  

Appuntamento oggi e domani con il “Weekend al Corso”, che chiuderà le iniziative dell’estate 2023 con “Shopping sotto le stelle” e “Notti Colorate”. Patrocinata dal Comune di Cagliari e realizzata in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive e turismo, l’iniziativa è stata organizzata dall’associazione culturale “Promotion Sardinia”.

Il programma

Dalle 10 alle 24 il Corso sarà animato dalle esposizioni di prodotti tipici sardi, da un’area dedicata alle opere di ingegno e agli hobbisti tradizionali. Un’offerta variegata capace di soddisfare le esigenze di tutti.

«Manifestazioni come questa - ha commentato l’assessore alle Attività produttive, Alessandro Sorgia - hanno una rilevanza importante per la promozione turistico-commerciale della città. A maggior ragione perché è stata svolta in concomitanza con "Shopping sotto le stelle" del giovedì e prosegue nei giorni di venerdì e sabato per contribuire a dare maggiore impulso alle vie commerciali, che animano lo shopping dei cagliaritani. Si è registrato un grande successo nel corso delle cinque manifestazioni precedenti svolte durante l’estate, con il coinvolgimento del Centro Commerciale Naturale “Strada Facendo” e tutti i cittadini e turisti presenti nel capoluogo durante l’estate».

Un modo per salutare l’estate in grande stile e prepararsi all’arrivo dell’autunno, in cui comunque continueranno le attività programmate dal Comune per i fine settimana cagliaritani.

