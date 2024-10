Stand e spettacoli, sabato stop alle auto 

Viale Colombo chiude al traffico sabato in pieno giorno. L’occasione non sono lavori in corso, ma il compleanno del centro commerciale “La via del mare”, per il quale sono previsti l’allestimento di stand e la realizzazione di iniziative nel tratto tra via Nenni e via Boito e tra via Bonaria e via Magellano, che sarà off limits per le auto dalle 9 alle 17. Visto il grande flusso di traffico che tutti i giorni si riversa nella strada, tutta la zona sarà presidiata dalla Polizia locale.

Dalle 9 alle 17 non solo chiusura al traffico di alcuni tratti, ma anche divieto di sosta su entrambi i lati di viale Colombo ed è prevista la rimozione forzata dei mezzi che saranno trovati in sosta. Divieto di parcheggio anche lungo il lato sinistro di via Gramsci, tra viale Colombo e via Cilea.

Il traffico che arriva da via Nenni per immettersi in viale Colombo troverà la direzione obbligatoria diritto o a sinistra. Direzione obbligatoria a destra invece per il flusso di viabilità che da via Bonaria si immette in viale Colombo. È consigliato agli automobilisti in arrivo da viale Marconi di proseguire verso le vie Bizet, Turati, Marconi, Gramsci, Meucci e Bonaria. Chi invece arriva dalla zona del Poetto può passare per le vie San Benedetto, Salieri, Manara, S’Arrulloni, Panzini, Vico, Paganini e Rossini. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA