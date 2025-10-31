Stand e spettacoli, il Villaggio di Natale debutta in anticipo 

Il Natale parte in anticipo in viale Colombo dove il 28 novembre, debutta la nuova edizione di Christmas Is Coming”, l’iniziativa che andrà avanti sino al 24 dicembre organizzata dal centro commerciale naturale La via del mare con il contributo di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna.

Il cuore pulsante dell’iniziativa sarà il mercatino di artigianato artistico, che ospiterà almeno 15 stand dedicati esclusivamente alla vendita di opere fatte a mano. La scelta non è casuale: per garantire che il villaggio sia un catalizzatore di persone e non un competitor dei negozi esistenti, in viale Colombo, saranno ammessi solo artigiani che non operino già tra le attività commerciali limitrofe e che vendano prodotti esclusivamente artigianali, ossia fatti a mano. A reclutare i partecipanti sarà Officine Verticali (gli interessati possono candidarsi online).

E poi ci saranno l’animazione per i bambini con Babbo Natale, l’immancabile “Note di Vino”, in collaborazione con la Fondazione italiana sommelier: ogni sera sarà un'esperienza enogastronomica che abbinerà un vino specifico a una pietanza cucinata da uno chef sardo, con degustazioni. E poi caccia al tesoro, sport, danza e tanta musica in collaborazione con diverse associazioni.

«Il nostro obiettivo» dice il presidente del CCN Luca Stocchino, «è far vivere la magia del Natale alle famiglie, offrire spazi di gioco gratuiti e portare quante più persone a fare shopping, mangiare e bere nelle nostre attività».

