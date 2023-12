Stand e musica nel mercato di piazza Dessì 

Torna anche quest’anno al mercato civico in piazza Dessì, l’iniziativa “Su rinfriscu de Paschixedda”, l’arte al mercato, per accompagnare i clienti negli acquisti tra musica, stand degli artigiani, caffè e tanto altro.

Il via ieri e così si andrà avanti fino a sabato. Un’occasione per rivitalizzate la struttura, dove i box vuoti da tempo ospitano in questi giorni le creazioni degli hobbisti, da chi fa i cestini, alle borse e così via. Sono soprattutto donne accomunate dall’hobby della creatività desiderose di far conoscere quello che fanno con le proprie mani. C’è poi anche un punto ristoro dove vengono offerti caffè e aperitivo ai clienti.«Una bella iniziativa», dice la presidente del Consorzio Sa Perda Mulla Ilva Loche, «che infonde aria di festa al mercato e che già era andata molto bene negli altri anni». Anche l’anno scorso l’iniziativa aveva riscosso un grande successo e accompagnati i quartesi nella corsa alla spesa per il pranzo di Natale.

