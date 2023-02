«Stand e cibo per commemorare i defunti? Bella idea» 

La commemorazione per i caduti del 17 febbraio divide l'opinione dei gonnesi, i produttori e i commercianti si dicono «felici di partecipare». Sono tante le attività e i produttori che hanno voluto contribuire donando qualcosa alla riuscita dell’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che ha chiesto a cittadini e attività produttive di allestire degli stand per rifocillare la banda della Brigata Sassari e mettere in mostra i prodotti agroalimentari per cui il paese è rinomato. «Sono un allevatore – racconta Salvatore Peddis, 66 anni – e penso che donare qualcosa per ringraziare chi viene a commemorare i nostri defunti sia cosa normale. In Sardegna siamo sempre stati abituati all'accoglienza: mi fa piacere vedere tutti coinvolti nel dare un caloroso ringraziamento». Entusiasmo anche dal “frutta e verdura” di Claudia Lecca: «Coinvolgere produttori e venditori è una bella idea, farà sentire agli ospiti il calore dei gonnesi». Dalla macelleria di Marcella Casti e dalla pasticceria di Cristina Garau arrivano altre donazioni: «Diamo quello che si può. Per noi – dice la prima – è importante esserci per il bene del paese». La seconda: «Anche in occasioni come queste si può mantenere il rispetto e il rigore che va riservato ai nostri caduti».

