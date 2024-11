Stand attrezzati per i venditori di fiori 

È iniziato l’iter per la realizzazione di postazioni attrezzate per i venditori dei fiori al cimitero comunale. I tempi non sono certi: presumibilmente entro la metà prossimo anno sarà finalmente realizzata la postazione attrezzata nello sterrato dalla parte di via San Francesco, vicino all’ingresso principale. Sarà composta da strutture amovibili di policarbonato chiuse in alto e ai lati, sistemate su una piattaforma di calcestruzzo. Le postazioni, di 7,50 metri per 6, saranno sette e saranno assegnate con un nuovo bando tra i titolari di suolo pubblico.

«Stiamo aspettando con ansia la realizzazione di questo progetto», dice una delle venditrici di fiori, Elisabetta Asuni, «almeno staremo al coperto, almeno non dovrò farmi in quattro per sistemare l’ombrellone e vivere con la paura che voli durante l’inverno per il forte vento. Soprattutto, avremo tutti la stessa visibilità davanti all’ingresso principale, considerato che qui dove siamo adesso davanti alla parte monumentale ci sentiamo penalizzati». Non solo: «Ci hanno detto che ci sarà anche l’energia elettrica, così nei giorni di freddo potremo accendere una stufetta. E trovo giusto anche che si faccia un nuovo bando».

Attualmente i venditori dei fiori sono sette: due davanti al cimitero monumentale, tre di fronte all’ingresso del cimitero nuovo e due dalla parte di via San Francesco.

RIPRODUZIONE RISERVATA