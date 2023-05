Stand affollati nel villaggio della Difesa 

Tra gli stand più visitati, soprattutto dai bambini, quello sulla biodiversità allestito dall’Arma dei Carabinieri. Ma anche quelli dell’Aeronautica e delle altre Forze Armate, ognuno con le proprie particolarità e curiosità, hanno riscosso grande interesse.

Insomma, bilancio più che positivo per il Joint Stars Village, l’area espositiva e promozionale organizzata ieri alla fiera dal Comando operativo di vertice Interforze della Difesa. I visitatori, numerosi nonostante il tempo incerto, si sono ritrovati dentro un vero e proprio villaggio per grandi e piccini, ricco di storia e tecnologia, in cui venivano illustrate le attività di tutte le forze armate: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto e Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e Protezione civile.

In mattinata si è tenuta anche la Joint Run, la gara podistica organizzata dalla ASD Cagliari Atletica Leggera con Radiolina media partner.

