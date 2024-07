Stanco, sorpresa d’argento: «Adriana era imbattibile» 

CHATEAUROUX. Nel giorno della prima medaglia d'oro del Guatemala nella storia delle Olimpiadi, arriva un altro argento per l'Italia. Lo conquista Silvana Maria Stanco, azzurra nata in Svizzera perché suo padre Donato dopo il terremoto in Irpinia perse tutto e fu costretto ad emigrare. Lì è nata, a Winterthur, Silvana Maria che adesso piange di gioia nelle braccia della sorella Cristina, per quella medaglia così a lungo inseguita e finalmente ottenuta. Ha riscattato l'amara delusione del 2016, quando fu lei a conquistare la carta olimpica per l'Italia ma poi per i Giochi di Rio l'allora ct Albano Pera le preferì Jessica Rossi. Che c'era anche ieri, ma non è andata al di là del nono posto. Ma Rio 2016 fa pensare anche alla vincitrice, la 29enne guatemalteca Adriana Ruano Oliva, la “tiratrice di Dio” in quanto religiosissima, praticamente una versione al femminile di Giovanni Pellielo. All'Olimpiade carioca c'era anche lei, nei panni di assistente al settore tiro del comitato organizzatore. Chissà che effetto le ha fatto passare dal ruolo di volontaria a quello di campionessa olimpica, lei che nel frattempo ha gareggiato a Tokyo piazzandosi 26ª. Quest'anno, invece, in Coppa del mondo a Lonato del Garda è stata 21ª. Questo per dire che veniva considerata, a dir tanto, una outsider e invece l’ex ginnasta ha compiuto l'impresa della vita, stabilendo il record olimpico. Insomma, come ammette anche la Stanco, «Adriana era imbattibile». Bronzo all'australiana Penny Smith.

