Il caso.
11 gennaio 2026 alle 00:10

Stanciu nel mirino dei tifosi, il club lo difende 

Genova. Un diluvio di insulti razziali e perfino auguri di morte da parte di molti tifosi genoani hanno travolto i social del Genoa dopo l'errore dal dischetto di Nicolae Stanciu al 99' della sfida con il Milan. Al punto che il club ligure è stato costretto a rimuovere i commenti ai post e ieri si è espresso con un comunicato ufficiale nel quale «condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del club».

Il Genoa ha poi tenuto a precisare che i canali social sono un «veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza». Non solo. «Come da consuetudine», si legge nella nota, «il club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati».

La situazione si sta facendo indubbiamente pesante a Genova complici un girone d’andata sofferto e una classifica ben al di sotto delle aspettative nonostante il buon pari di giovedì a San Siro contro il Milan. Prima della partenza per Milano, tra l’altro, c’erano stati striscioni pesanti contro i giocatori del Grifone da parte dei propri tifosi.

ARTICOLI CORRELATI

