«Stanchi di vivere senza illuminazione» 

Da anni i residenti della zona che si affaccia la lottizzazione Monte Cresia vivono letteralmente al buio. L’urbanizzazione non è stata completata e così i lampioni non arrivano nemmeno per chi vive in zona da prima che sorgesse. Abbastanza per scatenare proteste e malumori di chi lamenta potenziali furti, incidenti e persino rischi legati ai cinghiali, che ogni sera si aggirano attorno alle abitazioni.

I residenti

Simona Lorettu, Luisa Mula e Gianluca Tocco sostengono che la situazione sia ormai insostenibile: «Paghiamo regolarmente le tasse – sottolinea Mula – eppure non abbiamo servizi essenziali come l’illuminazione pubblica». «Quando chiediamo spiegazioni – interviene Lorettu – ci viene risposto che la zona non è ancora completamente urbanizzata. Ma noi qui ci viviamo da anni». Tocco evidenzia i rischi che comporta l’assenza di illuminazione in una zona alle pendici di un monte come quella di via Macciò: «Con la presenza di cinghiali e con le macchine che sfrecciano, l'assenza di illuminazione pubblica rende ancora più pericoloso il transito dei pedoni».Il disagio non è solo estetico o di comodità: «c’è un problema di sicurezza – spiega Lorettu – perché la strada è stretta e senza luce anche i rientri serali diventano rischiosi. Inoltre non passano pattuglie e, senza illuminazione, la zona è ancora più isolata. Vorremmo sapere a chi spetta davvero sistemare la strada e installare i lampioni. Non possiamo continuare a essere considerati cittadini di serie B».

Il Comune

Le loro domande trovano risposta negli uffici comunali. Il vicesindaco Francesco Melis spiega che la questione non è semplice: «L’area sopra Monte Cresia non è ancora di proprietà comunale, quindi non possiamo intervenire direttamente con lavori pubblici. Finché il piano di urbanizzazione non sarà completato con la cessione formale di quelle vie al Comune, non possiamo finanziare progetti lì».Melis chiarisce anche le procedure: «Quando si cedono le strade al Comune, queste devono passare al patrimonio comunale tramite delibera del Cconsiglio comunale. Il Comune può accettarle solo a costo zero, cioè non può farsi carico di opere da completare».

A chiarire l’aspetto tecnico interviene anche Nicola Concas, assessore ai Lavori pubblici, che precisa che la competenza, al momento, è dell’ufficio Urbanistica: «

Lì devono verificare se il piano di lottizzazione è concluso e se i titolari hanno pagato gli oneri di urbanizzazione. In molti casi, come accaduto anche a Serra Perdosa, alcune vie sono rimaste senza illuminazione perché gli oneri non erano stati saldati. Completate le procedure, allora sì, possiamo realizzare gli impianti e, se necessario, ripartire i costi tra i residenti».L’assessore promette comunque di approfondire: «Mi confronterò con i tecnici per capire esattamente la posizione catastale dell’area. Se ci sono margini per accelerare il passaggio al Comune, lo faremo. Comprendiamo il disagio dei cittadini, ma finché non abbiamo la titolarità di tutti i terreni non possiamo utilizzare risorse pubbliche».

