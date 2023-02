«Stanchi di vivere in un rione fantasma» 

L’unica cosa certa è che quando devono pagare la Tari (o quando in passato erano in vigore per la prima casa le imposte Ici o Imu), tutti sanno dove abitiamo: diventiamo figli di nessuno quando reclamiamo l’assenza di strade, marciapiedi, illuminazione pubblica».

Abbandonati

Le parole di Salvatorica D’Ambrosi, 78enne maestra in pensione, sono la fotografia perfetta del disagio che vive un piccolo rione dalla storia davvero singolare: non è in una frazione, non in periferia, ma per certi versi nel cuore della città perché si tratta dell’agglomerato di case ed edifici con servizi sanitari o sportivi incastonato fra i margini della cittadella sportiva di via Balilla, via dello Sport e l’ex albergo operaio di via Costituente ora edificio residenziale. Da un lato, percorrendo una stradina sterrata zeppa di voragini ci si affaccia su un hotel e sullo stadio, dall’altro su un terrapieno usato come parcheggio ma adatto più al transito di fuoristrada che di pedoni o utilitarie. «D’inverno – riprende la maestra – sono torrenti in piena che tracimano i detriti in via dello Sport, d’estate polverosi e impercorribili: il tempo si è fermato a 40 anni or sono, quando abbiamo costruito su un terreno ex Iacp: da allora solo oblio». Anche Gerolamo Saliu, 78, è stato uno dei primi inquilini del piccolo quartiere: «Anni fa venne stesa un po’ di ghiaia su uno stradello interno ma perché eravamo sotto elezioni, ma addirittura si diffuse la voce che le due piccole stradine al nostro servizio fossero abusive». Eppure, ribadisce Francesco Manca, 60, «le stradine sterrate sono regolate da cartelli stradali, vi transitano le ambulanze dirette al centro medico. Inoltre puliamo noi talora un versante del terrapieno e i numeri civici li abbiamo stabiliti sempre noi con una certa autonomia, altrimenti zero posta». E di questa decisione autonoma, Marinella Collu, 82 anni, vedova Ancillotti, un po’ se ne pente: «Ici o Imu ci arrivavano puntuali e pure per la Tari il Comune sa bene dove abitiamo, ma anche mio marito aveva saputo che i conti bisognava chiederli ad Area o al Comune».

L’area

Paolo Corpino, 71, radiologo dell’adiacente Centro San Paolo, sorto su una vecchia lavanderia della città di Fondazione (si staglia ancora la suggestiva ciminiera), prova a fare chiarezza: «Le case nacquero su un terreno in virtù di una convenzione non del tutto chiara fra Iacp e un mio parente, il terrapieno è invece pubblico ma abbandonato, nonché illuminato solo grazie al nostro impianto; vorremmo fare migliorie, ma a chi dobbiamo chiedere?». La situazione, ammette il Comune, è proprio contorta: «Un piccolo lembo prossimo alle rotonde è nostro e programmeremo interventi, il vasto terrapieno con la strada è invece di Area – spiega l’assessore all’Urbanistica Piero Porcu – conosciamo le difficoltà economiche e di personale dell’ente ma confidiamo che ottengano fondi con l’ultima finanziaria». Nell’incertezza, il rione di nessuno e del mistero resta così.