VaiOnline
Asl 5.
02 novembre 2025 alle 00:16

«Stanchi delle briciole» Martedì lo sciopero del personale sanitario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono stanchi di accontentarsi delle briciole e così hanno deciso di incrociare le braccia. Il sindacato Nursing Up per martedì ha proclamato 24 ore di sciopero per protestare contro i vertici dell’Asl 5 «che hanno stipulato un accordo con le sole sigle sindacali della dirigenza medica destinando l’85% (463.226 euro) del fondo comune regionale per le sedi disagiate a quasi unico beneficio del personale medico. Mentre per l’intero comparto sanità solo il 15% del fondo, 81.745 euro», denunciano il segretario regionale, Diego Murracino, e il dirigente oristanese, Marco Solinas.

Una condotta, a detta della sigla sindacale, «pregiudizievole nei confronti degli infermieri e di tutto il personale sanitario afferente al comparto».
«Noi non ci accontentiamo delle briciole – ribadiscono Murracino e Solinas – Riservare per i professionisti sanitari infermieri e ostetriche solo il 15% delle risorse economiche è una scelta irrispettosa e ingiusta nei confronti dei nostri professionisti sanitari che costituiscono l’ossatura del sistema sanitario». Martedì mattina è prevista, nella sala convegni del Mariano IV Palace hotel in piazza Mariano 50, una tavola rotonda sulla valorizzazione dei professionisti sanitari con i dirigenti Nursing Up e gli infermieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 