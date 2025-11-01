«Stanchi delle briciole» Martedì lo sciopero del personale sanitario 

Sono stanchi di accontentarsi delle briciole e così hanno deciso di incrociare le braccia. Il sindacato Nursing Up per martedì ha proclamato 24 ore di sciopero per protestare contro i vertici dell’Asl 5 «che hanno stipulato un accordo con le sole sigle sindacali della dirigenza medica destinando l’85% (463.226 euro) del fondo comune regionale per le sedi disagiate a quasi unico beneficio del personale medico. Mentre per l’intero comparto sanità solo il 15% del fondo, 81.745 euro», denunciano il segretario regionale, Diego Murracino, e il dirigente oristanese, Marco Solinas.

Una condotta, a detta della sigla sindacale, «pregiudizievole nei confronti degli infermieri e di tutto il personale sanitario afferente al comparto».

«Noi non ci accontentiamo delle briciole – ribadiscono Murracino e Solinas – Riservare per i professionisti sanitari infermieri e ostetriche solo il 15% delle risorse economiche è una scelta irrispettosa e ingiusta nei confronti dei nostri professionisti sanitari che costituiscono l’ossatura del sistema sanitario». Martedì mattina è prevista, nella sala convegni del Mariano IV Palace hotel in piazza Mariano 50, una tavola rotonda sulla valorizzazione dei professionisti sanitari con i dirigenti Nursing Up e gli infermieri».

