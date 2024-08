Stanati gli affittacamere in nero 

Popolavano il mondo sommerso degli abusivi. Con la manovrina della maggioranza comunale si sono messi in regola e i loro tributi contribuiranno a impreziosire il decoro urbano. Quaranta privati proprietari di (massimo) due immobili destinati a ospitare turisti hanno pagato un forfait di 200 euro anziché adeguarsi al tariffario della tassa di soggiorno. L’hanno fatto prendendo al balzo la novità nel regolamento dell’imposta adottata nel 2023 dal Comune di Tortolì. A conti fatti hanno versato 8 mila euro nelle casse dell’ente che, dal primo gennaio a oggi, ha percepito 222 mila euro provenienti dall’imposta turistica.

L’assessore

I proprietari di immobili predisposti ad accogliere vacanzieri non sono costretti a elaborare calcoli cervellotici, diversamente applicati agli operatori turistici qualificati, ma hanno comunque l’onere di versare 200 euro (per ciascun immobile) alle casse pubbliche. «Con la tariffa forfettaria si è voluta semplificare soprattutto l’attività dell’operatore. Inizialmente c’era qualche perplessità, ma alla luce dei numeri di chi si è messo in regola viene da dire che l’opzione non è stata inutile. Chi ha versato 200 euro in un’unica soluzione ora è tranquillo e non ha altri adempimenti», ha detto Luigi Cardia, vicesindaco e assessore comunale al Bilancio. «Chi prima non dichiarava nulla - ha aggiunto l’esponente di Fratelli d’Italia - ora col forfettario si è registrato al portale. Di positivo c’è che qualche operatore è uscito allo scoperto».

L’albergatore

Chi rientra nel cerchio dei forfettari non deve richiedere la tassa di soggiorno all’ospite. «È una soluzione che trovo positiva», ha affermato Carlo Amaduzzi, rappresentante di Assohotel e proprietario dell’Hotel Domus de janas di Bari Sardo (dove la tariffa forfettaria per le seconde case si ferma a 130 euro). L’imprenditore di origini toscane lo ha comunque definito un «compromesso». Spiegando perché: «Una tariffa forfettaria per le seconde case serve soprattutto per farle emergere. In caso contrario è concorrenza sleale». Tuttavia, per i proprietari di immobili privati utilizzati per affitti brevi è obbligatoria l’iscrizione al Cin (Codice identificativo nazionale). Serve per tracciare i proprietari che affittano case e combattere l’evasione. A Tortolì è rimasto invariato il listino della tassa di soggiorno: 2 euro per gli alberghi a 4 stelle, 1,50 per i tre stelle, 1 euro per 1 e 2 stelle e 1,50 per le strutture extra alberghiere. Essendo una tassa di scopo, i proventi sono vincolati a interventi sul turismo.