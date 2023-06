Stampace si prepara a celebrare Sant’Anna 

Stampace si prepara alla festa per la patrona Sant’Anna in programma il 26 luglio. Il parroco, don Franco Matta, ha già insediato il Comitato al lavoro per stilare il programma delle celebrazioni e dei festeggiamenti.«Il primo obiettivo», dice «è quello di condividere la festa con tutto il centro storico, cuore della fede e delle tradizioni più antiche. Vogliamo coinvolgere tutte le storiche parrocchie, le loro secolari Confraternite, i fedeli».

La processione

La prima novità sarà la processione, alla sera del 25 luglio, con il simulacro di Sant’Anna che passerà per le strade del rione aperta dai rossi Miliziani di Stampace: «Abbiamo esteso l’invito, oltre a quella di Sant’Efisio e alla Congregazione degli Artieri di San Michele, anche ai confratelli e consorelle della Solitudine di San Giovanni e del SS.mo Crocifisso di San Giacomo, della Madonna d’Itria d i Sant’Antonio, di Sant’Eulalia e dell’associazione “Paradiso Paradiso” ». Al termine il tradizionale “Cumbidu” con degustazione e spettacolo di balli sardi.

La festa dei nonni

Altra novità è il ritorno della Festa dei Nonni che proprio a Sant’Anna vide le sue prime edizioni, grazie a una intuizione dell’allora arcivescovo di Cagliari, monsignor Ottorino Pietro Alberti.Il giorno della festa, 26 luglio, al termine della solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe Baturi, sarà lo stesso arcivescovo a consegnare una pergamena ricordo alle coppie che, nel 2023, festeggiano il loro 25°, 40°, 50° o 60° anniversario di matrimonio. Per segnalare il nominativo delle coppie occorre inviare una mail a festadeinonni.santanna@gmail.com o telefonare, ore ufficio, allla segreteria parrocchiale al numero 070.663963 .

