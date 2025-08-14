Stampace-San Benedetto in funicolare 

Tutti a bordo che si parte. Si sale nel Largo, di fronte alla Rinascente, si arriva in Castello in due minuti oppure direttamente al capolinea al mercato di San Benedetto in cinque minuti. Senza stress, senza inquinare: comodamente seduti su una delle due navette che fanno avanti e indietro tra Stampace, Castello e Villanova.

Non solo un sogno

Benvenuti a bordo della funicolare sotterranea di Cagliari, un’idea nata nel 2009 con la Giunta Floris (assessore Gianni Campus), poi abbandonata, quindi riproposta dalla precedente amministrazione Truzzu e inserita nel Pums della Città metropolitana, poi di nuovo abbandonata e oggi rilanciata in Consiglio da Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. Un progetto futuribile, costo stimato 40 milioni di euro, mai realizzato, che avrebbe unito il quartiere di Stampace con Villanova. Molto più di un sogno, per i sostenitori del progetto. Un forma di mobilità ormai superata, per tutti gli altri. «È un progetto sempre valido», rilancia Mannino. «Anzi, oggi alla luce dei problemi di traffico con cui Cagliari è costretta a fare i conti lo è ancora di più. Mobilità sostenibile non vuol dire solo metropolitana», quando arriverà?, «o solo ciclabili e monopattini. Significa anche creare soluzioni innovative, proprio come questa. Che funziona benissimo nelle realtà, vedi Genova, dove già esiste», aggiunge.

I dettagli

Del progetto si era occupato sei anni fa il Ctm che aveva portato a termine uno studio di fattibilità per approfondire la piena realizzabilità dell’intervento sotto i diversi aspetti tecnici, normativi ed economici. Prevedeva un tracciato di circa un chilometro con tre fermate: San Benedetto, Largo Carlo Felice-piazza Yenne e uno stop intermedio con collegamento verticale (ascensori) in Castello. Il servizio, in funzione tutti i giorni dalle 6 alla mezzanotte, ipotizzava fino a 350 corse al giorno e il trasporto di seimila passeggeri ogni giorno, poco meno di due milioni all’anno. «Un progetto semplice, realizzabile, ecosostenibile che ha anche il pregio di decongestionare il traffico in via Roma», spiega ancora Mannino. Come? «Per migliorare l'accessibilità sono state studiate anche le estensioni sui parcheggi. Per esempio, tutto il comparto in struttura dell’area San Benedetto, la sera è vuoto. Con un sistema del genere si potrebbe lasciare l’auto in via Santa Alenixedda e in pochi minuti raggiungere Castello o piazza Yenne. Sarebbe tutto traffico che si evita verso via Roma e il centro», risponde. Su quel progetto tiene la porta aperta, come fece già all’epoca della presentazione dello studio di fattibilità, anche Guido Portoghese, segretario cittadino del Pd. «Dentro un piano complessivo di mobilità, è giusto esplorare tutti gli scenari possibili. Poi, però, bisogna fare i conti con l’opportunità e i costi».

Il Ctm

Il Ctm che ha condotto lo studio di fattibilità oggi tiene quel progetto in un cassetto. «È un’idea nata quando Cagliari era una città molto diversa. Oggi le esigenze di mobilità sono cambiate», spiega il presidente Fabrizio Rodin. «La nostra visione per il futuro è già in atto: la transizione verso una flotta di autobus 100% elettrici. Questo non è solo un piano, ma una realtà che sta trasformando la mobilità dell’area metropolitana grazie a un investimento di 157 milioni del Pnrr. Stiamo introducendo mezzi moderni, sostenibili e flessibili, capaci di rispondere ai bisogni dei cittadini. Siamo un’azienda al servizio del territorio. Se i nostri soci», Cagliari, Città Metropolitana e Quartu, «ci daranno un indirizzo diverso, saremo pronti a mettere a disposizione le nostre competenze per i nuovi obiettivi. Ma oggi, il nostro impegno e le nostre risorse sono concentrate su questo progetto di innovazione».

