Stampace ricorda l’eccidio di Sant’Efisio e le bombe sulla città 

Stampace non vuole dimenticare quel 17 febbraio 1943.

L’eccidio di via Sant’Efisio, proprio davanti al portone sbarrato della Cripta di Santa Restituta, per tanti il solo rifugio per difendersi dalle bombe, resta una pagina indelebili della storia dell’antico rione e dell’intera città.

Oltre 50 vittime

Fra le tante vittime (se ne contarono oltre 50, più centinaia di feriti) anche il pittore cagliaritano Tarquinio Sini: il palazzo che porta il suo nome ancora mostra, nella sua alta zoccolatura, i segni dei micidiali “spezzoni” che fecero strage, martoriando e mutilando quella folla inerme e disperata.

La stessa chiesa parrocchiale di Sant’Anna venne centrata in pieno da una gigantesca, rovente lama d’acciaio che letteralmente tagliò in due, sbriciolandole, le due cupole centrali. Ci vorranno decine d’anni, la proverbiale “fabrica de sant’Anna”, per ricostruire quello scempio e riconsegnare alla città la chiesa nella sua antica forma.

Nei giorni dei bombardamenti (17, 26 e 28 febbraio), furono ridotti in squallide macerie chiese e palazzi, Santa Caterina di via Manno come San Domenico a Villanova, parte della Stazione ferroviaria e del Bastione.

Cagliari rischiò di sparire

Cagliari rischiò di scomparire, non più per un attacco dal mare - come, nei secoli, per mano di romani, vandali, bizantini, arabi, pisani, aragonesi e francesi - ma, questa volta, dal cielo. Centinaia di bombardieri, in quattro incursioni (dopo quelle di febbraio, l’ultima il 13 maggio rase al suolo una città ormai deserta) sganciarono tonnellate di bombe e di spezzoni: solo grazie allo “sfollamento” il numero delle vittime rimase contenuto, ma il 90 per cento del patrimonio edilizio risultò distrutto o seriamente compromesso.

Un “giorno della memoria”, quel 17 febbraio, che la parrocchia stampacina di Sant’Anna ogni anno onora e condivide perché nessuno dimentichi e, da quell’orrore, rimanga sempre accesa la fiaccola della speranza e della vita.

L’appuntamento

Quest’anno, al pomeriggio (inizio alle ore 16,30) grazie alla collaborazione con il Movimento dei Focolari (nato, anch’esso, nel 1943 sotto l’infuriare delle bombe) è stato organizzato un momento di riflessione proprio sotto le cupole ricostruite di Sant’Anna, nella chiesa parrocchiale: Sergio Orani, testimone d’eccezione, proietterà alcuni filmati di quei giorni, in particolare delle incursioni aeree del febbraio mentre alcuni focolarini della rete “Warfree – Liberu dae sa gherra” porteranno la loro esperienza sul campo.

Le conclusioni sono affidate alla vice sindaca Cristina Mancini e all’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi.

RIPRODUZIONE RISERVATA