Stampace, le notti insonni dei residenti 

«Buongiorno, hai dormito stanotte?». La domanda ormai rituale tra gli abitanti di via Caprera e dintorni contiene già la risposta, sempre uguale ormai da anni a questa parte: «Impossibile». Se si potesse stilare una classifica in quella che è stata ribattezzata la «malamovida», Stampace sarebbe in rapida salita verso le posizioni di vertice. Schiamazzi, confusione, rumori molesti fino a notte fonda, ma non solo. Risse ormai quotidiane, liti, aggressioni con sassi e bottiglie.

L’ultimo episodio

L’ultima, nella notte tra mercoledì e giovedì: alle 4 del mattino, all’angolo tra via Mameli e via Caprera, alcune persone, «palesemente ubriache», racconta Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti del quartiere, hanno iniziato a urlare. All’improvviso la vittima è diventata un’auto parcheggiata contro la quale sono state lanciate bottiglie di birra che hanno mandato in frantumi il lunotto. Poi, non paghi, gli autori hanno cercato di sfondare anche il parabrezza. «La sicurezza dei residenti dei centri storici è sempre più messa a rischio tutti i giorni segnaliamo a Stampace situazioni di degrado che non vengono mai gestite dalle istituzioni», tuona Adolfo Costa.

Degrado e paura

Il rientro a casa nelle ore serali ormai è vissuto con apprensione dai residenti di Stampace. Dopo tante richieste di aiuto, sono ormai rassegnati. Nessuno di loro vuole però esporsi singolarmente e anche questo è un segnale del clima. «Il tavolo prefettizio è stato sospeso dopo pochi incontri, cittadini e residenti sono sotto pressione costretti a ricorrere al fai da te, con l’installazione delle telecamere nelle proprie abitazioni, per avere un minimo di sicurezza», dice ancora il presidente del comitato Stampace.

Le ragioni

L’impressione di tutti è che la frequentazione notturna della zona sia cambiata. «I locali che non rispettano le chiusure e non riescono a gestire nelle ore più piccole della notte gli avventori che sostano fuori dagli stessi locali, rendono la situazione drammatica. I residenti che lamentano il mancato riposo notturno e molti di loro ricorrono alle cure degli psicologi, pensano di vendere la propria casa o di farsi giustizia da soli», dice ancora Costa. E conclude: «Non è una questione di avere pazienza ma una questione di civiltà». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA