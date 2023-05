Stampace, il mistero della pecora sgozzata 

Stava camminando in vico III Sant’Efisio ed è stato attirato da qualcosa tra il muretto e un’auto parcheggiata. Si è avvicinato e ha notato la carcassa di un animale con la testa in parte tagliata. Incredulo ha subito dato l’allarme. Pochi istanti dopo, nello spiazzo che porta a via santa Margherita, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale. Si trattava di una pecora sgozzata. Un ritrovamento avvolto nel mistero: non è stata infatti lasciata davanti a un’abitazione e anche la vicinanza delle auto parcheggiate non permette di individuare un eventuale destinatario di un terribile avvertimento. Su quanto accaduto sono in corso ulteriori accertamenti anche perché il veterinario avvisato dalla Municipale non ha riscontrato alcun evidente problema di salute nell’animale.

Lo spavento

Il ritrovamento ha animato la mattinata di diversi abitanti di Stampace, il giorno dopo la grande festa di Sant’Efisio. Ma per ora non c’è nessun elemento che permetta di associare la pecora uccisa alle celebrazioni per il martire. Non essendo presente alcun biglietto o messaggio, la vicenda non viene accostata a nessuna persona. Gli agenti, coordinati dal comandante Guido Calzia, non fanno alcuna ipotesi anche perché non ci sono elementi concreti per farne. Ma la presenza di quel che resta di una busta di plastica, che avvolgeva parte del corpo, farebbe pensare al gesto di qualcuno che si è voluto liberare dell’animale sgozzato.

Le analisi

I poliziotti della Municipale hanno tenuto alla larga i curiosi fino all’arrivo dl veterinario. Un primo esame ha escluso che l’animale avesse delle malattie. Ma saranno necessarie delle analisi approfondite. Poi la carcassa è stata rimossa. E se l’ipotesi dell’atto intimidatorio non può essere scartata a priori, si cerca di risalire a chi abbia portato in vico III Sant’Efisio la pecora sgozzata. La speranza è che qualche telecamera presente nella zona abbia ripreso il mezzo usato per trasportare l’animale morto per poi abbandonarlo nello spiazzo usato come parcheggio. Gli agenti confidano anche nella testimonianza di qualcuno che magari ha notato qualcosa di utile alle indagini. Per ora comunque la Polizia Locale non ha elementi che permettano di chiarire quello che resta un mistero. E le ipotesi, che vanno dall’atto intimidatorio al gesto di qualcuno che si è voluto liberare di una pecora magari destinata al macello ma che alla fine non era più adatta a questa finalità, restano dunque tutte ancora valide.