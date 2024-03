Stampace escluso dai video-controlli «È un’ingiustizia» 

«Siamo l’unico quartiere storico, persino quello più grande, che resta senza telecamere. Non è giusto», dicono i residenti di Stampace. Il Comune accende i nuovi occhi elettronici a presidio dei varchi della «ztl in Marina, Castello e Villanova ma «esclude il nostro quartiere», dice Adolfo Costa, presidente del comitato dei residenti. «In questi anni abbiamo avuto un dialogo con l’amministrazione, erano state fatte anche delle verifiche per capire come e dove installare i dispositivi. Avevamo avuto rassicurazioni sul fatto che anche a Stampace potessero essere installate, invece niente», dice ancora Costa.

Dalla scorsa estate, a Stampace, nel Corso, per esempio, ma anche in via Caprera, è attiva la ztl senza dispositivi elettronici per i parcheggi. dalle 20 alle 8 tutti i parcheggi blu indicati dai cartelli posizionati dall’amministrazione sono riservati ai residenti. «Solo le telecamere avrebbero quella funzione di deterrente che servirebbe, questo perché spesso quel divieto viene ignorato», dice ancora Costa. Che aggiunge: «Le telecamere le abbiamo richieste anche perché questo quartiere sta diventando, la notte, preda di balordi. Bisogna intervenire». ( ma. mad. )

