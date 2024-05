Stampace, è allarme sicurezza 

L’ultimo sos è arrivato dagli abitanti del Corso: la richiesta di aiuto dopo l’episodio di violenza contro un’anziana donna di 81 anni, picchiata mentre rientrava a casa, era sul tavolo degli Carabinieri la settimana scorsa. «Vivo sola, adesso ho paura di uscire da casa», dice l’anziana donna mentre mostra il volto tumefatto. È ancora scossa: «Mentre camminavo, all’improvviso un uomo mi ha dato un pugno sul volto». Trauma cranico, setto nasale fratturato e, soprattutto, «adesso la paura». Ma a Stampace la mancanza di sicurezza è «un problema diffuso in tutto il quartiere», denunciano i residenti. Ci sono, da tempo ormai, gli effetti della malamovida in via Mameli, all’angolo con via Caprera dove quasi quotidianamente si convive con schiamazzi, confusione, ma anche risse, liti, aggressioni. E poi c’è il problema mai risolto di piazza del Carmine, dove il biglietto da visita di ieri mattina era un giovane che dopo mezzogiorno faceva pipì sul muro del palazzo delle Poste mentre famiglie e bambini passavano pochi metri distanti. Qui, il senso di insicurezza è tale che «ormai sembra non faccia neanche più notizia», dice il titolare del negozio di ottica.

L’allarme

Se si potesse stilare una classifica sull’insicurezza nei quartieri, Stampace sarebbe in rapida salita verso le posizioni di vertice. Tanto che, ieri sera, il comitato dei residenti di quartiere è sceso in piazza con un centinaio di residenti e commercianti per dire «basta». «Qui, la sera, circolare nel quartiere è un rischio. ci sono gruppi di giovani, spesso giovanissimi, che girano tutta la notte e, forse in preda all’alcol, compiono atti di vandalismo contro le auto e generano un senso di insicurezza diffuso. in tanti anni mai visto niente di simile», dice Giuseppe Migheli, pensionato e residente. «Se piazza del Carmine viene abbandonata a se stessa, niente mai cambierà», Alessandro Mameli, ingegnere e residente. «Bisogna far vivere questa spazio, solo così non sarà più preda di degrado e abbandono», aggiunge. Residenti e commercianti chiedono, tra le altre cose, preside h24 delle forze dell’ordine.

Le soluzioni

Interpellati a gran voce dalla piazza, i candidati sindaci spiegano la propria proposta. Giuseppe Farris, Civica2024, punta sulla «figura del vigile di quartiere che, a piedi o con mezzi leggeri, si muoverà per garantire la sicurezza». Non solo: «Nel centro, anche presidi fissi leggeri, quindi la riapertura di tutte le sedi della polizia municipale, ma il pacchetto di misure prevede anche l’implementazione dell'illuminazione pubbliche». «È indispensabile rispondere ai bisogni di sicurezza che determinano preoccupazione per le persone», sottolinea Massimo Zedda (centrosinistra). «In piazza del Carmine c’è un immobile del Comune, all’angolo con via Sassari, che potrà ospitare anche un presidio della polizia municipale. Insieme a questo bisogna promuovere l’utilizzo della piazza per eventi culturali e per le attività commerciali. Questo vale anche per il resto del centro storico». «Noi faremo un patto per la sicurezza, che vede l’integrazione delle forze dell’ordine con la polizia locale urbana», premette Alessandra Zedda (centrodestra). «Sarà necessario estenderlo a tutta la città, in particolare in quei quartieri come Stampace che hanno anche delle altre difficoltà di carattere logistico. Le nostre azioni riguarderanno perciò anche l’incremento dell’illuminazione e l'utilizzo delle telecamere». Claudia Ortu (Cagliari Popolare) spiega che «l’unico modo per risolvere il problema è eliminare le disuguaglianze e affrontare il disagio sociale. Inutile intervenire in maniera repressiva dopo che le violenze sono state perpetrate; inutile e controproducente instaurare un controllo securitario che imprigiona tutti e tutte. Più efficace sarebbe avere educatrici ed educatori di strada e non forze della repressione».

