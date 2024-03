Stamattina test sugli Sms di allerta 

Oggi giornata determinante per migliorare la qualità del servizio di ricezione dei messaggi Sms nei cellulari dei cagliaritani da parte del Comune. Per Palazzo Bacaredda sono passaggi fondamentale per la verifica e l’aggiornamento tecnologico, per questo chiede la collaborazione dei cittadini.

«Il Comune di Cagliari, attraverso il Servizio Smart city e Innovazione tecnologica, informa i cittadini dell'importante test di verifica dei messaggi Sms (Short message service, servizio messaggio breve) programmato per la mattina di martedì 26 marzo 2024».

Il messaggio inviato avrà il seguente contenuto: "Test verifica invio e ricezione messaggi".

Questa iniziativa è stata resa necessaria – fanno sapere i tecnici di Palazzo Bacaredda – dall'aggiornamento della piattaforma che gestisce il servizio SMS, al fine di garantire un funzionamento efficiente e affidabile.

Il Comune – chiude la nota - ringrazia anticipatamente tutte le cittadine e i cittadini per la loro preziosa collaborazione in questo processo di verifica e aggiornamento tecnologico, fondamentale per migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi offerti.

