«Stallo in Consiglio regionale, il Campo largo brancola nel buio Meglio ritornare subito al voto» 

«La maggioranza ha perso la bussola, insiste nel fare audizioni su un testo di riforma della sanità che sarà completamente modificato, rinviando ancora la legge di bilancio». Il centrodestra prende una posizione netta contro il Campo largo. Ieri ha parlato di «stallo devastante» e di «situazione sconcertante», mentre qualcuno - Alessandro Sorgia della Lega - chiede addirittura il ritorno a elezioni subito «perché la presidente Todde non sa gestire un rendiconto elettorale, figuriamoci i conti della Regione». Sul punto è intervenuto anche Paolo Truzzu, capogruppo di FdI: «Non abbiamo alcuna paura delle elezioni, è la più alta forma di democrazia, ma non è una scelta che dipende da noi quanto dalle posizioni della presidente Todde. Certo è che, in fatto di credibilità generale della presidente e della giunta, non si sta facendo una bella figura».

«Sono dilettanti»

«Non si capisce quale linea voglia seguire il centrosinistra - aggiunge Truzzu – noi siamo convinti che la cosa più importante da fare in questo momento sia affrontare il tema delle risorse per le famiglie, i cittadini, le imprese e i Comuni. Invece domani (oggi ndr.) in commissione Bilancio arriverà la proroga dell'esercizio provvisorio per un altro mese perché la Finanziaria non è nemmeno ancora stata approvata in Giunta». Angelo Cocciu di Forza Italia fa notare che «non si vede l’ombra del recepimento del Salva casa, assistiamo a un contrasto costante tra gli assessori al Lavoro e alla Sanità. Noi siamo lucidi e vorremmo dare una mano, ma non ci viene data la possibilità: sono dilettanti allo sbaraglio, la questione dei ricorsi per la decadenza sta creando uno stallo, ma a noi dal punto di vista politico interessa che si affrontino i problemi dei sardi, ci interessa che si approvi la finanziaria».

Umberto Ticca dei Riformatori parla di «confusione generale, la maggioranza ha creato questo dualismo tra sanità e finanziaria che per noi non esiste. Sulla sanità, in particolare, non si stanno mettendo d'accordo al loro interno: l'assessore Bartolazzi in audizione ci parla di un maxi emendamento che riscriverà totalmente il disegno di legge 40 in esame, ma nonostante questo stia circolando nelle chat di tutti, di fatto ufficialmente non esiste». Di certo, «se la situazione è questa, noi chiediamo di poter lavorare subito sul bilancio, poi siamo disponibili a dedicarci alla legge sul sistema sanitario, ma quando la maggioranza avrà le idee più chiare».

Braccio di ferro

Secondo Antonello Peru di Sardegna al Centro 20Venti «il Campo largo brancola nel buio. Il momento è complesso. Si va avanti con questo braccio di ferro sulla riforma sanitaria gli operatori e tutto il mondo sindacale stanno bocciando. Nessuno avrebbe scommesso che in soli quattro mesi avremmo assistito a uno scenario del genere».Da Franco Mula (Alleanza Sardegna) arriva l’invito «a dare un segno di responsabilità: è impensabile che non ci sia un provvedimento importante non solo su sanità ma anche sulla pianificazione del territorio». (ro. mu.)

