SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Comune.
29 agosto 2026 alle 00:27

Stalli per la festa del Rimedio: c’è la graduatoria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Oristano ha approvato la graduatoria degli operatori commerciali per l’assegnazione dei posteggi in occasione della tradizionale manifestazione religiosa in onore di Nostra Signora del Rimedio, il 7 e l’8 settembre.

La graduatoria riguarda l’assegnazione degli spazi pubblici destinati all’installazione di bancarelle, stand, autobar e gazebo. L’atto è stato adottato dal Settore Polizia Locale – Servizio Polizia amministrativa e commercio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

«Sono pervenute 40 richieste di concessione per l’occupazione del suolo pubblico. L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo specifici criteri di priorità, a partire dal maggior numero di presenze continuative maturate nelle ultime dieci edizioni della manifestazione e, in caso di parità, dall’anzianità dell’impresa, dall’eventuale assenza di altri posteggi nella manifestazione e, come ulteriore criterio, dalla minore età dell’operatore – si legge in una nota del Comune –. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni scritte entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione. Successivamente, gli operatori inseriti nella graduatoria saranno convocati per l’assegnazione dei rispettivi posteggi. Data, orario e luogo della convocazione saranno comunicati attraverso il sito istituzionale del Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’incendio

Braciere Ogliastra: un disastro

Boschi in cenere, tra Arzana ed Elini evacuate 70 persone (32 di una casa famiglia) 
Roberto Secci
Boeddu (Filt Cgil): «Pochi posti, bisogna potenziare»

Voli in continuità, incubo lista d’attesa Scoppia la polemica

Cappellacci: sistema paradossale Aeroitalia: è previsto dal decreto 
L’impianto di accumulo da 200 megawatt è previsto a Cuccuru Matta Masonis, «zona agricola ad alta produttività»

Espropri per fare spazio alle batterie

Pubblicato il pre-avviso di confisca, gli attivisti: vogliono devastare l’agro di Selargius 
Alessandra Carta