Stalli per la festa del Rimedio: c’è la graduatoria 

Il Comune di Oristano ha approvato la graduatoria degli operatori commerciali per l’assegnazione dei posteggi in occasione della tradizionale manifestazione religiosa in onore di Nostra Signora del Rimedio, il 7 e l’8 settembre.

La graduatoria riguarda l’assegnazione degli spazi pubblici destinati all’installazione di bancarelle, stand, autobar e gazebo. L’atto è stato adottato dal Settore Polizia Locale – Servizio Polizia amministrativa e commercio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale.

«Sono pervenute 40 richieste di concessione per l’occupazione del suolo pubblico. L’assegnazione dei posteggi avverrà secondo specifici criteri di priorità, a partire dal maggior numero di presenze continuative maturate nelle ultime dieci edizioni della manifestazione e, in caso di parità, dall’anzianità dell’impresa, dall’eventuale assenza di altri posteggi nella manifestazione e, come ulteriore criterio, dalla minore età dell’operatore – si legge in una nota del Comune –. Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni scritte entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione. Successivamente, gli operatori inseriti nella graduatoria saranno convocati per l’assegnazione dei rispettivi posteggi. Data, orario e luogo della convocazione saranno comunicati attraverso il sito istituzionale del Comune».

RIPRODUZIONE RISERVATA