Stalli per i camper, il salasso è servito 

Tariffe più alte per i camper (40 euro per una giornata intera, dieci euro in più rispetto al 2023) nei parcheggi delle principali spiagge di Castiadas, da Santa Giusta sino a Cala Pira ma non per le auto. Un cambio di marcia, insomma, per i mezzi più ingombranti «ma – precisano dall’amministrazione comunale - ci sono comunque numerosi parcheggi liberi leggermente più distanti».

Prezzi e polemiche

I prezzi per la sosta, a scanso di equivoci, sono chiari: in alta stagione, e cioè dal primo luglio al 10 settembre, la giornata intera costa dieci euro per le auto (sei la mezza), sette per le moto e quaranta per i camper e i pullman (venti euro la mezza, sino a 6 ore).

La decisione della Giunta comunale di Castiadas ha fatto scattare ancora una volta le proteste da parte dell’associazione nazionale camperisti: «Il Comune di Castiadas – spiega il rappresentante dell’associazione Pier Luigi Ciolli – negli ultimi anni ha attivato una tariffa maggiorata del 300 per cento, adesso del 400 per cento. È una continua e chiara violazione del codice della strada, il rincaro massimo consentito è infatti del 50 per cento». Al massimo ci potrebbe essere un piccolo rincaro, insomma «giustificato solo dal fatto che i camper – aggiunge Ciolli - occupano un po’ di spazio in più». Ed invece il salasso è servito: «Ancora una volta – prosegue il rappresentante dell’associazione - restiamo increduli per questa concezione del turismo che c’è soprattutto in Sardegna». In ogni caso «adesso il nostro ufficio legale acquisirà gli atti del Comune di Castiadas per poi valutare come procedere».

La scelta

Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni difende la scelta del Comune: «Anche gli autobus – chiarisce – pagano la stessa tariffa dei camper, non si può dire dunque che ce l’abbiamo contro i camperisti. È vero invece che è importante che tutti contribuiscano a migliorare i servizi lungo la nostra costa e il costo del ticket serve proprio a questo, i soldi saranno reinvestiti a vantaggio di tutti. Serve una maggiore collaborazione, non polemiche». Quanto ai camperisti «hanno delle valide alternative sin da ora – conclude il primo cittadino - ma dalla prossima stagione avranno a disposizione un’area camper comunale all’avanguardia di fronte a Cala Sinzias, una delle spiagge più belle della Sardegna. Sarà un’area camper a cinque stelle». Un’area che, in realtà, avrebbe già dovuto essere operativa: «Pensavamo di riuscirci per luglio – dice ancora Murgioni – ed invece gli allacci fognari e della corrente elettrica stanno richiedendo più tempo del previsto. Sarebbe bello riuscire ad inaugurarla a fine estate ma è verosimile che slitti direttamente alla prossima stagione». Quattrocentomila euro, nel complesso, il costo per la realizzazione dell’area camper. La gestione, almeno per il primo anno, potrebbe essere direttamente a cura del Comune per poi, dopo l’avvio, essere affidata ad una cooperativa attraverso un bando.