Stalli per animali, domande 

Gli amministratori municipali hanno prorogato sino a giovedì 30 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro comunale dei volontari disponibili a garantire uno stallo momentaneo per gli animali vaganti. «Aderire è un atto di responsabilità», afferma l’assessore alla Cultura, Carlo Trincas. Ai volontari viene chiesto di prendersi cura del cane per 30 giorni, in attesa che venga trovata una famiglia che lo possa adottare. In questo periodo, è necessario impegnarsi a garantire all’animale, a spese del Comune, il vitto e l’alloggio. Le istanze potranno essere presentate all’ufficio protocollo o all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.cabras.or.it. ( s. p. )

