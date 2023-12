Stalle e ambiente, nuova alleanza 

La grande stalla Arborea aggiunge un nuovo tassello per la tutela del suolo e dell’ambiente. Mezzo milione di euro per combattere i nitrati prodotti dalle attività zootecniche. La Regione ha approvato una proposta che garantirà un finanziamento significativo per affrontare il problema delle zone vulnerabili. Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, grazie al contributo di 550mila euro potrà installare 4 bioreattori in alcune aziende agricole di Arborea.

Tecnologie

I bioreattori, già testati in altre regioni italiane, rappresentano una soluzione tecnologica efficace per il trattamento biologico dei reflui ad elevato contenuto di azoto. Questo intervento diventa necessario a seguito del richiamo inviato dalla Commissione europea alle autorità italiane, che ha contestato il mancato rispetto degli obblighi di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola.«Arborea già da tempo ha messo in campo diverse azioni a supporto del miglioramento del territorio da questo punto di vista -Sottolinea la Sindaca Manuela Pintus – azioni che sono state portate avanti dagli allevatori, dagli agricoltori e dalle principali cooperative, 3A e Produttori.Ci sono molte collaborazioni anche con le principali università sarde, quindi ci fa piacere che anche la Regione mostri sensibilità in questa direzione e venga a supporto, ogni azione che si muove in sinergia con quello che sta già portando avanti il nostro territorio è ben voluta». Le zone vulnerabili da nitrati si sono create principalmente a causa dell'uso eccessivo di fertilizzanti di origine animale contenenti alte percentuali di azoto. Se questi fertilizzanti non vengono applicati correttamente, i nitrati possono accumularsi nel terreno e raggiungere le acque sotterranee.

Le reazioni

«L'approvazione di questo finanziamento rappresenta un ottimo tentativo per cercare di risolvere le problematiche legate ai nitrati. È un segnale positivo che dimostra come con l'impegno si possono trovare ulteriori soluzioni concrete e innovative per aiutare gli allevatori ad affrontare queste problematiche», commenta Remigio Sequi presidente della 3A. «Una iniziativa – aggiunge il consigliere Emanuele Cera – che scongiura il rischio di vedere imposta una considerevole riduzione della quantità di capi negli allevamenti intensivi di Arborea, cosa già accaduto in Olanda, con conseguenze immaginabili nel sistema zootecnico e socio economico della cittadina e dell'intero territorio».

