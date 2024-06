Stalle dell’ex Genio civile, via al restauro 

La “tettoia del mercato” e le “stalle dell’ex Genio civile” a Santa Giusta da tempo sono in stato di abbandono. Ma adesso potrebbero essere recuperate come è emerso durante la riunione convocata dal prefetto Salvatore Angieri per affrontare le problematiche legate ai due edifici pubblici in cattivo stato di conservazione. All’incontro oltre al sindaco hanno partecipato anche la soprintendente Archeologia, Belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e del Sud Sardegna, i vertici provinciali delle forze dell’ordine e il comandante dei vigili del fuoco. Sono stati esaminati gli interventi tecnici per la messa in sicurezza delle strutture, in particolare per le “stalle dell’ex Genio civile”, si sta valutando un intervento complessivo di restauro con l’eventuale demolizione delle parti irrecuperabili secondo un progetto condiviso con la Soprintendenza, disponibile a valutare un eventuale cofinanziamento dell’opera. Il prefetto Angieri ha assicurato la costante attività di vigilanza delle forze dell’ordine, sottolineando la necessità di potenziare il sistema di videosorveglianza nel comune. ( m.g. )

