Stalla, il progetto accende il dibattito in Aula 

Il dibattito sulla stalla prevista a Santa Maria Acquas è entrato al centro dell’ultima seduta del Consiglio comunale di Sardara, cui ha assistito un pubblico numeroso. La minoranza ha contestato la Giunta per la mancata presa di posizione sul progetto della Cooperativa produttori di Arborea e ha denunciato la presenza, nel sito individuato, di manufatti in calcestruzzo depositati «come se i lavori fossero iniziati», pur in assenza di cartelli autorizzativi.

Il sindaco Zucca ha ribadito che l’iter è ancora in corso e che un sopralluogo di Municipale e tecnici non ha rilevato lavori avviati ma per il consigliere Tuveri «se quello non è un cantiere, allora chiunque potrebbe depositare materiali ovunque».

In Aula è emersa anche una questione urbanistica: secondo la minoranza, il progetto non rispetterebbe il Puc nelle zone agricole. Strutture che superano i tremila metri cubi e le cento unità bovine – qui sarebbero mille – richiederebbero una delibera consiliare. «Si è partiti da un progetto a zero giorni che, invece di essere respinto, è stato modificato più volte», ha aggiunto Tuveri: «Andava ripresentato».

Tra i cittadini prevalgono timori e richieste di chiarezza. Daniele Tatti, ingegnere libero professionista, ha evidenziato l’impatto dei 300 mila metri cubi di fabbricati previsti e ribadito il bisogno di un confronto pubblico. «Perché un impianto simile vicino a una zona turistica?», ha domandato Grazia Abis.

Nei giorni scorsi la Regione ha comunicato al Gruppo di intervento giuridico, che le aveva inviato un’istanza di accesso civico, che per il progetto di Santa Mariacquas non è stata avviata alcuna procedura di Valutazione d’impatto ambientale. L’associazione, ricordando che la Via è obbligatoria per allevamenti intensivi di tali dimensioni, chiede l’annullamento di eventuali atti illegittimi e ricorda che impianti simili dovrebbero sorgere in aree industriali.

Il direttore amministrativo della Cooperativa produttori Arborea Alberto Lelli, interpellato al telefono, conferma quanto ribadito dalla coop nei giorni scorsi: la stalla non sorgerà nell’area termale ma in un sito agricolo distante quasi 3 chilometri; il progetto, definito etico e sostenibile, prevede benessere animale, tecnologie avanzate, economia circolare, fotovoltaico e biogas, con gestione dei reflui a basso impatto e sarà realizzato in piena trasparenza e in assenza di rischi ambientali e con un forte impegno sociale e occupazionale sul territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA