Stalking, Zonza condannato a 4 anni 

Condannato a quattro anni di carcere per atti persecutori, sei mesi in più di quanto chiesto dalla pubblica accusa che aveva sollecitato una pena di tre anni e mezzo di reclusione. Si è chiuso così, ieri pomeriggio, il primo dei due processi nei quali è imputato Alessio Zonza, 53 anni, l’ex guardia giurata accusata dello stalking nei confronti Amanda Gallus, la donna che avrebbe perseguitato per anni. A fine mese, invece, inizierà l’udienza preliminare sul tentato omicidio: è imputato di aver cercato di uccidere la donna con un incidente frontale, al termine di un drammatico inseguimento.

Rito abbreviato

Erano quasi le 15 di ieri mattina quando la giudice Elisabetta Patrito è tornata in aula dalla camera di consiglio e ha letto la sentenza di condanna. Ad attenderlo, scortato da tre agenti della polizia penitenziaria, c’era Zonza che è attualmente in custodia cautelare in carcere. Dopo la perizia dello psichiatra Diego Primavere che l’ha giudicato capace di intendere e di volere, l’ingegnere (che però faceva la guardia giurata) ha scelto di essere processato con il rito abbreviato. Nel corso dell’udienza di ieri, prima della discussione del pubblico ministero Andrea Massidda, il 53enne ha preso la parola e ha chiesto perdono alla sua vittima, ai genitori e ai familiari.

Atti persecutori

Lo scorso giugno i difensori del 53enne, gli avvocati Roberto Zanda e Emilio Mameli, avevano già ottenuto il via libera per poter patteggiare un anno di reclusione con pena sospesa per lo stalking, ma prima di comparire davanti alla giudice Patrito il pm Daniele Caria – titolare del fascicolo per gli atti persecutori – aveva revocato l’accordo. A fargli cambiare idea quanto accaduto il 18 aprile scorso a Carbonia. Amanda Gallus, in una drammatica telefonata con la polizia, aveva denunciato di essere inseguita dall’uomo che l’avrebbe a lungo perseguitata e che lei aveva denunciato. Poi, con una manovra improvvisa, l’imputato si sarebbe lanciato contro l’auto della donna, centrandola in un pauroso scontro frontale. Entrambi erano finiti in ospedale e Zonza era stato arrestato. Ieri il pm Massidda ha chiesto la condanna a 3 anni e mezzo di carcere, ma la giudice Patrito gliene ha dato 4, (sei anni meno lo sconto di un terzo per l’abbreviato) indicando anche che non potrà accedere a pene sostitutive. Insomma: il carcere. Riconosciuta anche una provvisionale come anticipo sul risarcimento.

Il tentato omicidio

Ma i guai per l’ex guardia giurata non sono finiti. Il 26 novembre, davanti alla giudice Giulia Tronci, inizierà l’udienza preliminare che dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio del sostituto procuratore Gaetano Porcu, titolare dell’inchiesta sull’incidente. Amanda Gallus, che ha avuto necessità di mesi di cure mediche, si costituirà parte civile anche in quel procedimento con i legali Marco Aste e Maria Cristina Lindiri. La vicenda aveva creato grande scalpore, perché la donna aveva chiamato la polizia quando veniva seguita da un’auto. Ed era sempre al telefono con gli agenti quando il veicolo inseguitore, facendo una manovra improvvisa, si era trovato davanti e l’aveva poi centrata. Secondo l’accusa volontariamente.

